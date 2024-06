Alberto Suárez criticó al árbitro de Real Cartagena vs. Orsomarso: "Quiso ser protagonista"

Real Cartagena dijo adiós al Torneo BetPlay I-2024. Este lunes 10 de junio, venció 2-0 a Orsomarso, pero no le alcanzó para avanzar a la final. Y es que necesitaba ganar por tres goles de diferencia. Por eso, dicha eliminación generó toda clase de reacciones, entre ellas, las del entrenador del conjunto 'heroico', Alberto Suárez, quien no se guardó absolutamente nada.

En rueda de prensa, posterior al encuentro disputado en el Olímpico Jaime Morón León, el estratega habló sobre la labor realizada por la terna arbitral. Andrés Rojas fue el juez central; Jorge Sanna ofició como asistente número 1; Wilson Ortiz se desempeñó como asistente número 2; y Elkin Charrys fue el cuarto árbitro. Recordemos que en el torneo no había VAR.

Alberto Suárez, en sus declaraciones, hizo énfasis en la expulsión de Cristian Florez. "Si miran, desde el minuto 20, el juez nos echa un jugador en una situación que podía darle manejo, era una amarilla manejable y no pasaba nada. Existía la posibilidad de justificar la amarilla y no la roja", afirmó de entrada. Pero no fue lo único y trajo a colación otras acciones.

Alberto Suárez, director técnico de Real Cartagena, en medio de una sesión de entrenamiento Twitter Oficial de Real Cartagena

"Después hay un penalti, donde empujan a un jugador nuestro con las dos manos y entonces el línea me dice que fue que le puso las dos manos en la espalda, pero no lo empujó. Además, me pitó tres fueras de lugar que no eran", añadió. Para finalizar, el entrenador de Real Cartagena dio detalles de la petición que habían hecho, como institución, para este partido.

"Nosotros tuvimos esa discusión, que nos pusieran un buen árbitro en la B, ya que era en un ambiente hostil; traen al FIFA a pitar un partido y el juez quiso ser más importante que el espectáculo y, ahí, nos equivocamos porque pedimos que se dieran garantías y nos mandaron al de Copa Sudamericana Ese fue el problema, que vino a ser protagonista", sentenció.