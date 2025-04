Alfredo Arias: "Mientras haya vida, hay esperanza; Cali lo intentará, no está eliminado"

Luego de caer por 2-0 frente al América , este domingo, Alfredo Arias habló en rueda de prensa, refiriéndose a lo que fue el partido y el presente del Cali, en quien ve todavía muchas posibilidades de clasificar a los ocho.

“El gol de América cambia el desarrollo. En la segunda mitad ellos encuentran ese gol que, ojo, está muy bien hecho. Es una jugada muy bien hecha por un delantero que es desequilibrante. Luego lo intentamos, pero ya no teníamos claridad ni tranquilidad”, indicó de entrada el estratega ‘azucarero’.

Sumado a eso, Alfredo Arias fue directo al ser cuestionado por la clasificación a las finales del fútbol colombiano: “Lo agradecido que estoy de estar en esta posición, en ese estadio lleno, en un hermoso clásico, en una ciudad donde millones querrían estar en mi lugar. ¿Cree que me voy a sentir eliminado? El único sentimiento que siempre tengo por delante es la gratitud, y soy una persona positiva. A los 52 años decidí empezar a dirigir. La mayoría me decía ‘ya es tarde, ya nadie se acuerda de ti’. Pero vi a un equipo jugar tan bien en el mundo que quería ver cómo se hacía a los 52 años”.

América de Cali venció 2-0 a Deportivo Cali, por la Liga BetPlay I-2025 Twitter de Deportivo Cali

“No he parado de trabajar, siempre me eliminan por perder un clásico. He tenido 14 clásicos que no he tenido que perder, incluyendo los de Uruguay, los de Medellín, los que jugamos aquí, los de Santa Fe. He tenido 14 clásicos que no he perdido. Ahora me voy a sentir eliminado, tenemos que clasificar y eso es diferente. Si me dices, ‘¿crees que puedes clasificar?’, ahí digo vamos a intentarlo. Esas son las palabras que voy a decir en el vestuario: tenemos vida, y mientras haya vida, hay esperanza, y mientras haya esperanza, no nos rendiremos. Vamos al próximo partido a intentar sumar los tres puntos como lo intentamos hoy (domingo). Pero sentirse eliminado no, es una locura”, agregó Arias.

*Otras declaraciones de Alfredo Arias:

¿Por qué improvisó al final en el ataque?

“Al final nosotros no teníamos más delanteros disponibles. Caldera fue el nueve desde niño y casi anotó el gol. El planteamiento que tuvimos fue bueno. La verdad es que el fútbol se trata de ganar y perder y hoy nos tocó perder, pero lo bueno es que tenemos la cabeza positiva pensando en lo que viene y que aún no estamos derrotados”.

América de Cali y Deportivo Cali protagonizaron una nueva edición del clásico vallecaucano, en la Liga BetPlay I-2025 Twitter de Deportivo Cali

¿Hacen las cuentas para entrar a los ocho?

“Hay tanto contador que para qué hacer cuentas; tenemos que tratar de salir de esta derrota, tratar de mejorar; teníamos muchos clásicos invictos y en este estadio yo nunca había perdido, en Colombia es la primera vez que vengo y pierdo en este estadio. Hay que mirar hacia adelante para cumplir el objetivo”.