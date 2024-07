Alfredo Morelos: "Vengo a darle a Nacional lo que aprendí en Europa; un reto muy grande"

El delantero de 'quilates' que estaba esperando Atlético Nacional, finalmente llegó. Después de varios días de especulación, Alfredo Morelos se vistió con los colores del 'verdolaga'. La propia institución antioqueña le dio la bienvenida al cordobés, quien está listo para un nuevo reto en su carrera deportiva.

Así las cosas, el atacante de 28 años, concedió sus primeras palabras ya como nuevo jugador del 'rey de copas colombiano'. De entrada, Morelos Aviléz se mostró complacido por llegar a un equipo de la categoría de Atlético Nacional.

"Muy feliz, muy dichoso de estar vistiendo esta camiseta. Sabemos que es una institución muy grande, un equipo muy grande acá en Colombia; feliz de estar acá. Ya conocí a todos mis compañeros, ya hicieron las pruebas médicas y ahora vienen los entrenamientos. Quiero estar disponible lo más pronto posible para los partidos", dijo de entrada el exRangers de Escocia.

En medio de su intervención con los medios oficiales del club, el de Cereté tuvo palabras para los hinchas que lo han recibido de la mejor manera y reiteró su compromiso con Nacional.

"Muy lindo, la verdad. Me han recibido y me han acogido de la mejor manera. Es bueno saberlo de todos mis compañeros, muy bien también; muy feliz, el cuerpo técnico, los directivos. Me siento muy contento la verdad, conozco la ciudad. Venir a esta institución es un orgullo para mí, vestir esta camiseta de Atlético Nacional es un reto muy grande y quiero aprovecharlo al máximo", complementó.

A renglón seguido, no dudó en agregar que viene a aportarle su cuota goleadora al 'verdolaga', a realizar en el campo de juego lo que aprendió en su periplo por el fútbol de Europa, con Rangers, de Escocia, y el Helsinki, de Finlandia.

"Marcar muchos goles, jugar al buen fútbol, lo que sé, lo que vengo haciendo, lo que hice en Europa, lo que aprendí allá; lo que hice en torneos internacionales. Vengo a aportar mi granito de arena, tenemos grandes jugadores. Se empezó con el pie derecho, y espero venir a sumar acá en Nacional y hacer muchos goles también", continuó.

Por último, Alfredo Morelos confía que con trabajo y el apoyo de toda la hinchada se podrán hacer posibles los objetivos. "Nada, que se ilusionen, que yo sé que esta temporada va a ser del mayor agrado. Vamos a conseguir muchos objetivos todos juntos y, bueno, también esperamos el apoyo de todos ellos. Yo sé que esta institución les va a dar muchas alegrías en cada partido que vamos a afrontar".

El artillero cordobés llegó a Nacional procedente del Santos, de Brasil, y en Colombia, hizo parte de las filas del Medellín.