Alfredo Morelos: "David González, nos vemos en Medellín, a ver si tiene las huev.. de decirlo"

El primer partido de la final de la Liga Betplay 2024 II del fútbol profesional colombiano dejó muchas acciones y emociones entre Deportes Tolima y Atlético Nacional en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Sin embargo, el juego estuvo con su toque de polémica, ya que en el minuto de adiciónel jugador Alfredo Morelos y el director técnico David González tuvieron un fuerte cruce , que generó un enfrentamiento.

Después del partido, con los ánimos un poco más fríos, el primero en denunciar lo acontecido fue el entrenador de Atlético Nacional, Efraín Juárez, quién expresó que "le dolía y que jamás iba a permitir que un técnico de otro equipo se refiriera de una forma tan fea hacia un jugador suyo."

Luego, también en la rueda de prensa, el entrenador David González hizo mea culpa, habló sobre lo ocurrido, dejó en claro que se dejó llevar por la 'calentura' del momento y aceptó que sí le dijo algo a Morelos, cuando se disponía a ingresar al terreno de juego.

Ahora bien, a toda esta historia le faltaba el testimonio del otro protagonista: Alfredo Morelos. En la zona mixta del Manuel Murillo Toro, el delantero no se quedó callado, habló fuerte y le dio con todo a la estratega de los 'pijaos'.

"No, yo no voy a decir nada, ojalá me pueda permitir la oportunidad de celebrarlo allá en Medellín y ahí sí se lo voy a decir ante todo el mundo para que la gente sepa la clase de persona que es David González, ¿no? Justamente un profesional, un técnico que pues que tiene recorrido, que... pero bueno, las cosas... él hizo su carrera, yo he hecho la mía, mis compañeros han hecho la suya; pero tiene que respetar, me quiso pedir excusas, pero esas cosas conmigo no. Obviamente uno como ser humano se equivoca también, pero decirle cosas a uno ofensivas, en una final. El fútbol es una alegría, hay que disfrutarlo, pero no una ofensa de esas, no. Él sabe lo que dijo. Y nos vemos, dígale que nos vemos allá en Medellín, a ver si tiene las 'huevas' de decirlo otra vez", respondió el exRangers.

Solo queda esperar cómo se desarrollará el partido de este domingo en Medellín, el cual será el definitivo para saber quién queda campeón y se lleva la estrella de navidad.