Alfredo Morelos habló sobre su jugada que molestó a jugadores de Independiente Santa Fe

Atlético Nacional consiguió una importante victoria en el estadio El Campín. Este jueves 12 de junio, por la fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025, venció 2-1 a Independiente Santa Fe y se metió en la pelea por buscar la clasificación a la final. Fue un partido 'picante', con ciertas polémicas y donde las discusiones no faltaron. Al minuto 45+6', Alfredo Morelos realizó una jugada que desató la furia en 'el león'. Controló con el taco y eso no le gustó a Hugo Rodallega, quien lo encaró y le recriminó, demostrando que le había molestado lo que hizo.

Marino Hinestroza respaldó a su compañero y más futbolistas terminaron involucrados. Al ver esa escena, el árbitro Diego Ulloa decidió amonestar a Alfredo Morelos, lo que no gustó en algunos analistas arbitrales. "Morelos controló el balón con un lujo/recurso totalmente válido. No se entiende el reclamo de Rodallega quien armó tremendo lío. Al final, Ulloa amonesta a Morelos y, para mí, sinceramente, espero que no haya sido por nada relacionado al control. Eso sí es matar el fútbol", publicó 'El VAR Central'. Al respecto, habló el delantero 'verdolaga'.

¿Qué tiene de especial Bogotá, donde nunca han perdido?

"Lo más importante son los tres puntos, la victoria que se consiguió porque, como lo dijo el entrenador, nos quitamos un peso de encima. Estamos felices y dichosos por esta linda victoria. Bogotá es nuestra casa, donde demostramos buen fútbol y se volvió a hacer. La idea era sacar los tres puntos, se hizo y, ahora, a pensar en lo que se avecina".

¿Por qué lo amonestaron, tras esa jugada?

"Sobre la amarilla, no sé. Estoy sorprendido. Prefiero no hablar del tema, lo importante es la victoria y que estamos felices".

Ya son 201 goles en su carrera, ¿Cómo se siente?

"Feliz y dichoso de conseguir este logro porque no ha sido fácil. Salí a la cancha con humildad y tranquilidad. Se lo dije a mis compañeros, que iba a ser la noche de todos. En lo personal, un doblete es maravilloso y agradezco al cuerpo técnico y jugadores. Tenemos la confianza de que vamos a seguir por esta senda para lo que se viene. Esto es Atlético Nacional".

Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional, en el partido contra Independiente Santa Fe, por la Liga BetPlay I-2025 Colprensa

¿Cómo lo viven en la interna del equipo?

"Somos una familia. Teníamos momentos difíciles, donde no nos salían las cosas, pero sacamos la jerarquía y ganas de querer meternos en la pelea. Con la gente alentando y apoyando es lindo y se agradece. Contra Millonarios, el estadio estará a reventar y nos dará la fuerza y ganas para lograr lo que se quiere".

¿Por qué ganaron de visitantes?

"Salimos como unos tigres a la cancha, fuimos valientes, inteligentes, creamos opciones de gol, sacamos la jerarquía y mostramos ganas de querer el triunfo. Me quedo con esto. Estoy dichoso por lo hecho. Nos vamos con un plus para lo que se viene".

¿Qué siente con reencontrarse con el gol?

"A un goleador no se le olvida hacer goles, esa es la realidad. Yo trabajo todos los días, demostrando que tengo el nivel y se me abrió el arco. Hay que tener tranquilidad. Lo importante es que se ganó".