“Algunos en Cali recién arrancamos y no tenemos muchísimo dinero, la situación es incómoda”

Deportivo Cali sentenció su eliminación en la Liga BetPlay 2025-I con la derrota 0-2 a manos de Independiente Santa Fe, en la noche de sábado en el estadio de Palmaseca. Además de la tristeza deportiva, en el plantel hay incertidumbre por el tema económico, ya que antes de ese encuentro les debían varios meses de salarios.

Por eso, tras el partido de la fecha 19 del campeonato, varios futbolistas atendieron a la prensa en zona mixta y allí les preguntaron por el tema de dineros que les deben, y si eso también influyó para el mal rendimiento en la cancha.

Uno de los que habló sin rodeos fue el delantero uruguayo Emiliano Rodríguez, titular en el Deportivo Cali, y quien apenas tiene 21 años.

“Esta situación económica es muy incómoda, estamos en un club muy grande, no es lo mismo porque la mayoría tenemos familia, hijos, y no poder estar precisando de los salarios para dar de comer. Algunos recién arrancamos y no tenemos muchísimo dinero, la verdad es que afecta y estamos en un club grande y se va a revertir”, comenzó diciendo el atacante ‘charrúa’.

Emiliano Rodríguez, manifestó en zona mixta que la situación económica del club es difícil para algunos, sostener la familia sin pago terminó afectando el rendimiento de @AsoDeporCali. pic.twitter.com/cdF4w1uLsN — Alfonso Morales Movilla (@PonchoMorales85) May 18, 2025

Publicidad

Además, le preguntaron si el equipo se había “parado” y por eso no tuvieron un buen rendimiento en el terreno de juego.

“No, hablamos que íbamos a parar pero por suerte, no se pudieron al día, pero pagaron un dinero, y por eso fue que seguimos”, finalizó Emiliano Rodríguez.

Jugadores del Deportivo Cali y el dinero que les deben

Publicidad

Otros dos jugadores que hablaron del tema económico fueron el capitán Juan Sebastián Quintero y el lateral Yulián Gómez.

“Hay que vender al club, es la realidad de todo, el fútbol es con contrataciones, dinero, si te lo digo corto es eso, venderlo es la solución. No es una mentira para nadie, una institución tan grande como el Cali no podemos estar como estamos en muchas áreas, eso termina afectando lo deportivo, no es una excusa pero termina afectando, ojalá pueda hacerse pronto”, aseguró el capitán y uno de los referentes del plantel.

Juan Sebastián Quintero “ Hay que venderlo el fútbol es con contrataciónes, con dinero si te lo digo corto hay que venderlo” #BandaDeportiva #futbol pic.twitter.com/wbudYgJBTc — La Banda Deportiva (@Bandadeportiva) May 18, 2025

Para complementar, Yulián Gómez puntualizó en que comenzaron bien pero no es un secreto que la falta de pagos sí afectó a varios en la plantilla profesional del Deportivo Cali.

“De que influyó si lo ven desde afuera, un poco, el equipo de una u otra manera baja porque teníamos expectativas diferentes, había un ambiente nuevo pero hay detalles que uno no quiere entrar ahí. Pero también debemos responder en nuestras casas, tenemos obligaciones, a veces uno puede ir a un entrenamiento pensando en esas cosas, que toca pagar aquí o allá”, finalizó el lateral de los ‘azucareros’.