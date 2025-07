Remco Evenepoel se cansó: respondió a quienes decían que "había perdido su confianza"

El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), doble campeón olímpico, señaló que no ha recuperado la confianza tras la segunda etapa "porque no la había perdido", en referencia a los 39 segundos que se dejó en la jornada inaugural en Lille.

"En el inicio, dejé más tiempo, pero no está mal haber perdido solo el tiempo de las bonificaciones. Me sentí bien. Si estás entre los cinco mejores es genial. No me puedo quejar. Esto no supone que recupere la confianza porque no la había perdido. Los mejores sabes que estarán delante de todas formas y aceleran con sus equipos para separarse. Al final, quedan los más fuertes", explicó en meta.

Clasificado en el puesto 18, a 49 segundos del líder, Van der Poel, el belga comentó que sus intentos de hacer algún movimiento se vieron cortados por el control del Visma.

"La segunda jornada fue un día como esperaba. Estaba arriba, pero me costó, sobre todo ante la superioridad numérica de algunos equipos. Intenté llegar con seguridad y lo conseguí. Ha sido una etapa positiva, en la que intenté algún movimiento, pero el Visma-Lease a Bike tenía varios corredores delante", dijo.

Remco Evenepoel es el líder del Soudal Quick Step en el Tour de Francia 2025 AFP

Evenepoel reconoció el poderío del nuevo líder y se alegró de su éxito en Boulogne-sur-Mer.

"Mathieu Van der Poel estaba deseando ganar una etapa y no permitió que nadie se le fuera. Estoy muy contento de que haya ganado la etapa", afirmó.

El doble medallista de oro en París 2024 hizo un balance positivo de la carrera, que considera dura, aunque, precisó: "Cada vez me meto más en ella y la tercera etapa volverá a ser muy difícil".