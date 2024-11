Alumno de Reinaldo Rueda tomó el reto de dirigir al Quindío y lo quiere de regreso a la Liga Betplay

Luego de la eliminación en el Torneo Betplay 2024 II, el Deportes Quindío anunció, este miércoles, a su nuevo entrenador para el próximo año. Se trata de Eduardo Velasco, quien durante mucho tiempo fue preparador físico de Reinaldo Rueda y ahora se animó a tomar las riendas del cuadro ‘cuyabro’, siendo su primera experiencia como técnico en propiedad.

Velasco estuvo junto a Rueda en la Selección Colombia, Atlético Nacional, Selección de Chile, Flamengo, Selección de Ecuador, Selección de Honduras. Después de todo su camino como asistente, tomó la decisión de asumir el reto de buscar el ascenso con el Quindío y, este mismo miércoles, pasó por los micrófonos de ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, donde habló de la oportunidad que tiene.

“Han sido muchos años de preparación después de nuestra participación en la Selección Colombia. Me he tomado el tiempo para pensar cuál es el camino a seguir, lo pensé mucho y decidí que todo el conocimiento lo pueda plasmar. No es la primera vez que llega la posibilidad de entrar a un proyecto y ahora se presenta esta oportunidad y sin pensarlo, dije que sí”, fueron las primeras palabras de Eduardo Velasco.

Uno de los aspectos que más destacó del proceso que comenzará en el conjunto de Armenia fue el cuerpo técnico que tendrá a su disposición. “Creo que su experiencia y aprendizaje son fundamentales para el éxito del proyecto”, dijo.

Como asistentes tendrá a Álvaro Aponte, quien fue técnico del Cúcuta y América de Cali; y a Yohan Viafara, quien tuvo un paso por el fútbol formativo de Estados Unidos y ahora tendrá su primera experiencia en el fútbol colombiano. También estarán Jhonatan Ordoñez, como preparador físico; Juan Manuel Uzcátegui, preparador físico; Luis Enrique Oviedo, preparador de arqueros; Rubén Darío Hernández, preparador de delanteros; Pablo Cadena, analista de video.

“Este evento es una oportunidad invaluable para reunir conocimientos y fortalecer nuestra formación profesional. Los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan", agregó con notable emotividad sobre el desafío que tendrá a partir del 2025.

A partir del 1 de diciembre, Carlos Velasco comenzará su labor con el equipo ‘cuyabro’, comenzando a armar la plantilla para la próxima temporada. El Deportes Quindío tiene el gran objetivo de volver a la Liga Betplay, después de tres años. Su última temporada en la primera división fue 2021-I.

Velasco es un hombre estudioso y estudioso que vive apasionadamente el fútbol, con su experiencia dentro de planteles quiere darle el ascenso de regreso al Quindío.