Juan Fernando Quintero, unas palabras sobre River que le pueden traer líos en Racing

Juan Fernando Quintero recientemente ingresó a la historia de Racing de Avellaneda por contribuir con su fútbol y goles en el título de la Copa Sudamericana 2024, pero el volante antioqueño también logró escribir páginas doradas en otro club de Argentina como lo es River Plate, escuadra con la que en el 2018 levantó el trofeo de la Copa Libertadores marcando un golazo en el estadio Santiago Bernabéu.

Tras el campeonato con la 'academia', Quintero Paniagua no ha parado de charlar con los medios en el país del tanto y recientemente tuvo una conversación con 'Spidercarp' en la que dejó algunas palabras sobre la 'banda cruzada' que le pueden traer algunos líos en Racing.

¿Cuáles fueron las palabras de Juan Fernando Quintero que le pueden traer problemas en Racing?

Así fue como el centrocampista de nuestro país confesó que el club que es dirigido por Marcelo Gallardo es el más grande de Argentina.

Juan Fernando Quintero con Racing

"Si me preguntas en Argentina, obviamente voy a decirlo y no tengo ningún problema con ello, para mí es River, y es porque tengo mucho cariño, viví muchas cosas, me dio a conocer en el mundo", dijo el popular 'Juanfer'.

Si embargo, también le dedicó unas palabras al celeste de Avellaneda: "Y obviamente, el amor hoy en día por lo que viví en Racing", agregó en su charla con 'Spidercarp'.

“EL EQUIPO MÁS GRANDE DE ARGENTINA ES RIVER, NO TENGO PROBLEMA EN DECIRLO” - JUANFER QUINTERO pic.twitter.com/s8mACSjhEQ — SpiderCARP 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) November 27, 2024

De otro lado, el futbolista formado en la cantera de Envigado no dudó en afirmar que entre el Barcelona y el Real Madrid se queda con el plantel 'merengue'.

¿Qué otras declaraciones dejó Juan Fernando Quintero?

El futbolista, de 31 años, también se refirió a uno de los ídolos de Boca Juniors, Juan Román Riquelme , del cual afirmó que lo admiraba cuando era un niño.

"Es un fenómeno. Yo lo admiraba mucho desde niño. Había una confusión por algo que él había dicho, pero cuando lo conocí, me di cuenta que es un fenómeno. Hablamos como una hora", dijo Quintero Paniagua, quien agregó que el ex'10' del azul y oro lo felicitó después de quedar campeón con Racing de la Copa Sudamericana.

"Es increíble lo que sabe de fútbol. Le mando un abrazo. Cuando quedé campeón ahora también me mandó un mensaje, eso habla también mucho de la persona. Estoy agradecido. Es un referente. Es de esos jugadores que uno mira por televisión y que hoy te muestren respeto, vale más que cualquier cosa", complementó el deportista de la Selección Colombia.