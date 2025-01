América, con calendario definido para Liga Betplay; a estos estadios irá Juan F. Quintero

América de Cali conoció el orden de encuentros que tendrá en la Liga Betplay 2025-I luego del sorteo que efectuó la Dimayor, ente rector del fútbol profesional colombiano.

De esta manera, se supo en dónde se podrá observar a Juan Fernando Quintero, flamante contratación de la escuadra escarlata para este año.

En ese sentido, el popular ‘Juanfer’, además de los duelos de local en el estadio Pascual Guerrero, será visto por los aficionados en Bucaramanga, Rionegro, Ibagué, Medellín, Palmira, Manizales, Envigado, Bogotá, Barranquilla y Santa Marta.

Por otra parte, el sorteo benefició en varios aspectos al equipo de los ‘Diablos’:

⦁ Empieza y cierra en casa: en la primera fecha recibirá al recién ascendido Llaneros y en la última hará lo propio frente a Independiente Medellín.

⦁ No visitará a los grandes de Bogotá: sus encuentros contra los equipos tradicionales de la capital serán en Cali: Santa Fe (fecha 5) y Millonarios (fecha 16).

Otra particularidad es que los rojos del Valle irán 2 veces al Caribe colombiano, pues visitarán a Junior en la jornada 17 y a Unión Magdalena, en la 19. Mientras que el clásico contra Atlético Nacional lo tendrán en la octava fecha, en Medellín.

Por su parte, los 2 enfrentamientos contra el Deportivo Cali , su máximo rival, serán en la fecha 10, de visitante, y en la jornada 16, de local.

Calendario completo de América en la Liga Betplay 2025-I

⦁ Fecha 01 (enero 26): América vs. Llaneros

⦁ Fecha 02 (febrero 2): Bucaramanga vs. América

⦁ Fecha 03 (febrero 9): América vs. Pasto

⦁ Fecha 04 (febrero 12): Águilas vs. América

⦁ Fecha 05 (febrero 16): América vs. Santa Fe

⦁ Fecha 06 (febrero 23): Tolima vs. América

⦁ Fecha 07 (marzo 2): América vs. Pereira

⦁ Fecha 08 (marzo 9): Nacional vs. América

⦁ Fecha 09 (marzo 16): América vs. Alianza

⦁ Fecha 10: (marzo 23) Cali vs. América

⦁ Fecha 11 (marzo 30): América vs. Fortaleza

⦁ Fecha 12 (abril 6): Once Caldas vs. América

⦁ Fecha 13 (abril 13): Envigado vs. América

⦁ Fecha 14 (abril 16): América vs. Millonarios

⦁ Fecha 15 (abril 20): Equidad vs. América

⦁ Fecha 16 (abril 27): América vs. Cali

⦁ Fecha 17 (mayo 4): Junior vs. América

⦁ Fecha 18 (mayo 11): América vs. Chicó

⦁ Fecha 19 (mayo 18): Unión Magdalena vs. América

⦁ Fecha 20 (mayo 25): América vs. Medellín

Las 6 fechas de los cuadrangulares semifinales se llevarán a cabo los días 1, 4, 8, 11, 15 y 18 de junio, mientras que los 2 partidos de la final están programados para el 22 y el 28 de junio.