América, en la mala hora y en medio "de chismes" con César Farías como protagonista

América de Cali se quedó sin chances de clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2024-I del fútbol colombiano. Por supuesto uno de los apuntados ha sido el técnico César Farías, pero ahora han surgido algunas versiones de prensa que tienen como protagonista al estratega venezolano.

En los recientes días un periodista leyó un mensaje de un futbolista referente del elenco vallecaucano, quien le habría expresado que los tiene “reventados” y que no le entienden la idea de juego.

Luego, hace algunas horas otro comunicador mencionó que César Farías tuvo un problema con un técnico de las divisiones inferiores del club.

Sobre estos dos polémicos temas el asistente técnico del América de Cali, Alex Escobar, se pronunció al respecto y lo tildó de “chismes”, para desestabilizar el ambiente del equipo, y mucho más tras la eliminación en el campeonato actual.

Publicidad

"La gran mayoría de jugadores el profe los puso a actuar. Yo entiendo a la persona que habló con el periodista Julián Céspedes pero me parece un acto de mala leche que venga a decir un jugador que no entiende, yo estoy con el profe al lado y sé cuál es la metodología. No nos interesa saber quien fue el jugador, siempre habrá chisme en América, desde que yo estaba en el club como jugador”, aseguró el miembro del cuerpo técnico del América, en charla con ‘Zona Libre de Humo’.

Sobre la posible pelea o discusión con un técnico de las inferiores, Alex Escobar su versión de los hechos pero negó que fuera una agresión o algo similar.

César Farías, DT del América de Cali. Colprensa.

Publicidad

“Yo estoy extrañado con un periodista como ‘Pacho’ Vélez por un chisme, es una vil mentira lo que ha dicho, yo desmiento públicamente que el profe le haya pegado a un entrenador de divisiones menores. Hacen un partido de gestión humana de integración deportiva, entre los entrenadores de la cantera y los entrenadores y parte administrativa de Cascajal. El profe entró y la primera pelota le pegan una patada que él se extrañó, luego otra y el profe me dice que se va a salir. Él se sale, cómo van a decir que le pegó a un técnico de inferiores. Desmiento eso”, explicó.

Para terminar, el asistente técnico del América de Cali, Alex Escobar contó más detalles sobre César Farías.

“Jamás el profe ha faltado a ningún entreno, siempre está con nosotros, me molesta a mi tanto chisme, yo no soy abogado de nadie solo quiero contar la realidad. La relación del profe Farías con el plantel para mi es muy buena, lo he visto, lo he sentido y soy testigo de eso”, finalizó en charla con el citado medio.

"Es una vil mentira, yo estoy extrañado con un periodista como @Pachovelez10 decir un chisme de esa categoría sin tener una asesoría y ser asertivo en el concepto, es una vil mentira lo que ha dicho, yo desmiento públicamente que el profe le haya pegado a un entrenador de… pic.twitter.com/ajxIQekYLV — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) April 24, 2024