América es más líder que nunca: así va la tabla de posiciones en la Liga BetPlay

Este sábado 5 de octubre, la Liga BetPlay II-2024 le dio continuidad a la jornada trece del fútbol colombiano, que inició el pasado viernes con la victoria 0-1 de Millonarios sobre el Cali.

Para iniciar el día, Envigado y Bucaramanga igualaron 0-0 en territorio antioqueño, en un encuentro intenso, con varias opciones de gol, pero poca claridad de cara al arco rival. ¡Todo en 'tablas'!

Minutos después, América y Boyacá Chicó se enfrentaron en el estadio La Independencia, de Tunja. Allí, el cuadro 'escarlata' ganó por 0-2 con anotaciones de Rodrigo Holgado y Cristian Barrios, quienes pusieron en lo más alto de la tabla de posiciones, parcialmente, a los 'diablos rojos'.

Boyacá Chicó vs. América de Cali. COLPRENSA.

Para darle continuidad a la jornada sabatina, en el balompié de nuestro país, Pasto y Nacional protagonizaron un encuentro de 'aquellos', en el que pasó de todo; eso sí, después de la apertura del marcador de Román Torres en la primera parte.

Igualando el juego, Daniel Moreno pasó de goleador a arquero, luego de que, sobre el final, Pasto se quedara sin su guardameta debido a un expulsión. Y es que, a pesar que el delantero atajó varias, nuevamente Román decretó el 1-2 final en El Departamental de Nariño.

Acción de juego en el duelo entre Pasto vs. Nacional, por Liga. Foto: Colprensa.

Para cerrar la fecha de este sábado, Alianza FC fue contundente y, con una anotación de John Freddy Pérez a los tres minutos, terminó ganando el juego, evitando que los de Manizales regresaran al liderato de la Liga BetPlay.

Así se jugará la jornada 13 de la Liga BetPlay II-2024:

Viernes 4 de octubre:

Deportivo Cali 0-1 Millonarios

Sábado 5 de octubre:

Envigado 0-0 Bucaramanga

Boyacá Chicó 0-2 América de Cali

Pasto 1-2 Atlético Nacional

Alianza FC 1-0 Once Caldas

Domingo 6 de octubre:

Medellín vs. La Equidad (3:00 p.m.)

Santa Fe vs. Águilas Doradas (5:10 p.m.)

Junior vs. Patriotas (7:20 p.m.)

Lunes 7 de octubre:

Fortaleza vs. Jaguares (6:00 p.m.)

Pereira vs. Tolima (8:00 p.m.)

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2024: