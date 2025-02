América y el debut más esperado del FPC: Juan Fernando Quintero convocado contra Santa Fe

En el fútbol colombiano todos sueñan con ver a Juan Fernando Quintero, hecho que está a 24 horas de cumplirse luego de que América de Cali lo incluyera en la lista de convocados para el partido contra Independiente Santa Fe por la fecha 5 de la Liga Betplay I-2025.

Como de costumbre, los escarlatas publicaron en sus redes sociales el listado oficial de futbolistas que fueron tenidos en cuenta por Jorge 'Polilla' Da Silva y la sorpresa no fue menor. En el apartado de volantes y con la camiseta número 8, Quintero sobre sale luego de una larga espera por inconvenientes en el papeleo con Racing, su exequipo.

Ahora bien, no todo es color de rosa para Quintero, puesto que su estreno se verá amargado por el vació y la ausencia de los hinchas, debido a la sanción impuesta de seis fechas a puerta cerrada para el estadio Pascual Guerrero en Cali.

América realizó todas las gestiones para que el equipo juegue en Palmira, en el estadio Francisco Rivera Escobar, no obstante, la Policía de Valle del Cauca no dio el visto bueno al manifestar que no contaban con el número suficiente de agentes para atender el evento.

Por ende, tanto Dimayor como América confirmaron que el partido sí será en el Pascua Guerrero y sin aficionados.

Dicho esto, la pelota rodará a partir de las 4.00 p.m. (hora Colombia) y tendrá la transmisión de la televisión cerrada.

Convocados de América de Cali vs. Santa Fe

12 - Jorge Soto

47 - Alexis Sinisterra

6 - Cristian Tovar

13 - Mateo Castillo

14 - Marcos Mina

23 - Brayan Medina

24 - Jean Pestaña

92 - Yerson Candelo

3 - Éder Álvarez

8 - Juan Quintero

21 - Sebastián Navarro

29 - José Cavadía

32 - Franco Leys

7 - Cristian Barrios

9 - Luis Ramos

11 - Duván Vergara

16 - Felipe Gómez

22 - Rodrigo Holgado