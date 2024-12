"América no quiso pagarme lo poco que pedí y, ahora, soy campeón con Nacional"

Atlético Nacional sumó otro trofeo a sus vitrinas. El domingo 15 de diciembre, en el estadio Pascual Guerrero, se coronó campeón de la Copa BetPlay 2024 , tras vencer 3-1, en el marcador global, a América de Cali . Eso sí, fue de una manera inesperada, ya que debido a los desmanes que se presentaron y los enfrentamientos entre aficionados 'escarlatas' y la Policía, a pocos minutos de que se terminara el encuentro, se suspendió el partido y, posteriormente, se dio por culminado, por cuenta del árbitro, José Ortiz.

Mucho se ha hablado de los disturbios, pero también de las reacciones algunos protagonistas. Marino Hinestroza, una de las figuras del club 'verdolaga' , quien aportó goles, asistencias y buenas presentaciones, habló con los medios de comunicación y explicó por qué salió del conjunto vallecaucano, donde estuvo entre 2019 y 2020. Después, estuvo en Palmeiras y fue a Pachuca, donde se lució y brilló, dando el paso a Columbus Crew. Allí, no pudo brillar como esperaba y fichó con el 'verde paisa', quien lo fichó.

Marino Hinestroza, delantero de Atlético Nacional, celebra su gol contra América de Cali, en la Copa BetPlay 2024 Twitter Oficial de Atlético Nacional

"Primeramente, el tema de América de Cali, es algo que se salió de mis manos. Como han podido ver todas las noticias que han salido últimamente, es verdad, ya que ellos no quisieron darme eso poco que pedí, comparado con lo mucho que le daban a otros. Y bueno, ya nada que hacer, este es el fruto de tanto insistir, persistir y buscar los caminos", afirmó de entrada, recordando todo lo que vivió en los 'diablos rojos'. Pero no fue lo único y continuó con su historia, respecto a lo que pasó y vivió en Cali.

"Soy un chico humilde, que viene de un barrio popular, de la comuna 4, donde la verdad es que las oportunidades son pocas. Es un clima hostil, pero yo, gracias a Dios, pude salir adelante y no caer en nada de eso. Estoy contento de estar en Atlético Nacional y fui campeón, que es lo más lindo; estamos de celebración en el equipo con los compañeros. Los dueños de América saben qué fue lo que hicieron. No fue culpa del club, no tiene nada que ver, de hecho, es un equipo que quiero mucho", añadió Marino Hinestroza.

“El tema de @AmericadeCali fue un tema más allá de mis manos. Ellos no quisieron darme lo poco que pedí para lo mucho que le daban a otros. Los dueños saben lo que hicieron, pero no culpo al club”. Marino Hinestroza luego de salir campeón de Copa@marinomillan @DeTaquitoCM pic.twitter.com/M3NIUrIHvq — Samuel Salcedo (@SamuelSG_04) December 16, 2024

Publicidad

"No tuve la oportunidad de hablar de lo que pasó y ahora que lo hago, solo espero que no lo tomen a mal. Es un excelente club, con mucha historia y no tengo nada en contra ellos. Fue solo cosa de los dueños, que no tomaron la mejor decisión y no lo supieron manejar la situación, pero ahora estoy contento en Atlético Nacional, pensando ya en el título de la Liga, después de lo que ya se hizo en la Copa", sentenció el delantero de Atlético Nacional, que, ahora, sueña con ganar la Liga BetPlay II-2024, donde enfrenta a Tolima en la final.