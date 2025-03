Andrés Llinás sin arrepentimientos tras la polémica jugada de Neýser Villarreal

Millonarios se sacó la espinita y se impuso en el clásico capitalino a Independiente Santa Fe, en partido adelantado por la fecha 17 de la Liga BerPlay l-2025. Con goles de Luis Marimón y Kevin Palacios, los dirigidos por David González derrotaron a los ‘cardenales’, que jugaron gran parte del partido con un hombre menos tras la expulsión a los 29 de juego de Harold Santiago Mosquera, luego de una fuerte entrada sobre Steven Vega que debió ser sustituido.

Sin embargo, más allá de la victoria en el clásico bogotano, hubo una situación que generó fricciones en la cancha debido a la jugada de Néyser Villarreal , que se paró en cima del balón sobre los 76 minutos, lo que provocó el fuerte reclamo al delantero por parte de Hugo Rodallega.

Llinás defendió a Néyser Villarreal

Andrés Llinás, jugador de Millonarios durante un clásico contra Santa Fe Colprensa

Sobre la polémica jugada que se viene dando en varios estadios del país, se refirió el defensor central Andrés Llinás durante la rueda de prensa posterior al encuentro en el Nemesio Camacho El Campín.

"Es una acción que trae muchas repercusiones. A nosotros también no la hicieron y hubo mucha gente que estaba descontenta. Yo creo que no hay problema que uno lo haga cuando el partido está cero a cero. Son cosas que se van aprendiendo, entiendo que Neyser con la alegría que nos da y el fútbol que tiene son cosas que hace, pero que seguramente va a ir aprendiendo", fueron las primeras palabras de Andrés Llinás sobre el tema.

Y agregó: "No considero que esté mal, entiendo también la molestia de ellos (Santa Fe). En mi caso personal no es algo que me moleste, pero es algo que yo no puedo hacer, no le veo tampoco mucho el sentido porque no es que esté eludiendo un rival, no es que esté haciendo algo para ganar, pero si los jugadores lo pueden hacer no hay por qué castigarlos (...) lo importante es que las cosas que hagan dentro de la cancha sean para ayuda a Millonarios".

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios por liga?

Tras el triunfo sobre Santa Fe, el conjunto ‘embajador’ volverá a tener acción el domingo 30 de marzo, cuando reciba en el ‘coloso de la 57’ a Alianza FC, por la fecha 11 de la Liga BetPlay l-2025. Este partido está programado para las 3:30 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de la televisión cerrada.