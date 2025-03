"Cuando Santa Fe ganó, nadie se paró en el balón; así, Néyser no va a brillar en Europa"

Finalizado el encuentro entre Millonarios e Independiente Santa Fe, este miércoles en el estadio El Campín, el entrenador del cuadro 'cardenal' salió a hablar ante los medios de comunicación en rueda de prensa, acompañado de Hugo Rodallega , a quien le preguntaron por el 'caliente' momento vivido sobre el final del encuentro.

Y es que, justamente refiriéndose a la jugada de Néyser Villarreal, que se paró sobre el balón como un acto de sobrades y provocación, terminó armando un pleito terrible en la cancha, donde varios futbolistas de Santa Fe fueron a buscarlo para encararlo, mientras sus compañeros lo defendía y alejaban de la situación.

Ante esto, Rodallega afirmó que el joven extremo 'albiazul' debe aprender y madurar, porque así no va a brillar en el fútbol europeo: "Yo no estoy en contra de las jugadas de fantasía, para nada. Por el contrario, soy uno de los que admiro cuando un jugador tiene la capacidad de hacer una jugada de fantasía, pero hay que escoger el momento, hay que enseñarle, no solo a Néyser, sino que también a nuestros jóvenes en Colombia, que no solo hacerla cuando se gana un partido y se está en condición de local".

"Si lo va a hacer, que lo haga cuando el partido va 0-0. El clásico pasado nosotras lo ganamos, lo dominamos y en ningún momento nos paramos en la pelota ni mucho menos nos burlábamos de ellos; Néyser tiene que aprender eso. Se lo dije a Montero, se lo dije a Llinás, ojalá que sus referentes le enseñen porque es un chico muy joven, lo acabamos de ver hace poco con la Selección Colombia también, entonces tiene que aprender que no es solo cuando lleve la ventaja", sentenció 'Hugol' en rueda de prensa.

Para finalizar, Rodallega enfatizó en lo que sería el futuro de Villarreal en el exterior, si no madura desde ya: "Ojalá que lo pueda interpretar de es amanera, que es para enseñarle, para que él aprenda, porque si se va a Europa o a algún lugar así, no va a brillar. De eso no se trata, se trata de que haga goles y brille jugando al fútbol, pero no así".

¿La expúlsión afectó el desarrollo del juego?

José Francisco López, aislando la acción que acaparó la atención de todos, analizó lo que fue la derrota desde el aspecto táctico, rescatando el esfuerzo de Santa Fe, pero enfatizando en la expulsión de Harold Santiago Mosquera, que influyó en el juego.

“La expulsión nos cambia el método de juego, en medio del partido hablamos de hacer una zona intermedia, pero, en virtud del rival, nos lleva un poco atrás, siendo más profundos y nos lleva a defender más al borde del área. Buscamos aún con diez, pero ya era difícil”, sentenció el estratega ‘cardenal’.

Por otra parte, aunque le preguntaron por el estado de Andrés Mosquera Marmolejo, José Francisco no dio muchos detalles, dejando todo a la evolución y estudios de las próximas horas.