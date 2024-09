Arturo Reyes no es más el entrenador de Junior y Fuad Char confirmó su reemplazo

Lo que era un 'secreto a voces', se hizo realidad. Junior de Barranquilla confirmó, de manera oficial, la salida de Arturo Reyes, quien no continuará como director técnico. Allí, no dan razones de esta decisión, sino que solo informan la noticia y, de paso, agradecen por su gestión. Eso sí, la realidad muestra que el 'tiburón' quedó eliminado de Copa Libertadores y no la pasa bien en Liga BetPlay.

"Junior FC informa a la opinión pública, medios de comunicación y a su hinchada que el profesor Arturo Reyes y su cuerpo técnico han dejado de ser parte de nuestra institución", dicen de entrada. Pero no fue lo único que afirmaron, añadiendo que "agradecemos profundamente el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrado durante su tiempo al frente del equipo".

Recordemos que Arturo Reyes ocupó el lugar que dejó Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, tras sus discretos resultados. Esto ocurrió el 17 de agosto de 2023 y, desde entonces, dirigió 66 juegos, con un total de 30 victorias, 18 empatados y 18 derrotas, para un promedio de 54,5%. De igual manera, su equipo marcó 96 goles y recibió 69 tantos, de la mano de su principal figura, Carlos Bacca.