Gabriel Fuentes y el mensaje de Marcelo en su llegada a Fluminense: compiten por el puesto

Gabriel Fuentes fue confirmado el lunes como nuevo jugador de Fluminense, de Brasil, pero solo hasta este martes tuvo su presentación oficial ante la prensa de Río de Janeiroy allí tuvo un particular momento con el que es su ídolo pero ahora también su competencia: el experimentado Marcelo.

En plena atención a los medios de comunicación, el exReal Madrid apareció sorpresivamente y le dio la bienvenida al lateral izquierdo colombiano, quien no ocultó su nerviosismo por las palabras del reconocido futbolista.

“Bienvenido”, le dijo Marcelo a Gabriel Fuentes, algo que generó que el samario se pusiera inquieto y tras darle las gracias al lateral, iba a seguir respondiendo las preguntas de la prensa, pero solamente soltó un “no me acuerdo por dónde iba”, lo que generó risas en la sala.

¿Qué dijo Gabriel Fuentes sobre jugar con Marcelo en Fluminense?

Publicidad

El lateral izquierdo colombiano luchará con el experimentado y talentoso jugador brasileño por el puesto en la titular del cuadro de Río de Janeiro, pero el samario se mostró tranquilo en aprender de su “ídolo”.

“Aún no he entrenado con Marcelo, solo lo he visto y ya me da buena impresión. Es una figura global, un ídolo global, y es obvio que lo tengo como un referente, del cual quiero aprender mucho, escuchar y sobre todo ver y tomar los mejores ejemplos. Y, de hecho, para mí es un sueño poder compartir con él, con Thiago Silva, con Cano, con Arias, con Felipe Melo, jugadores que son referentes mundiales, que siguen dando al fútbol lo mejor de ellos, lo mejor”, dijo Gabriel Fuentes en declaraciones recogidas por ‘Globo Esporte’.

Publicidad

Además, el nacido en Santa Marta, dio sus sensaciones sobre lo que fue recibir la oportunidad de llegar a un club importante de Brasil y Sudamérica.

“Las sensaciones que tuve fueron todas las muy buenas emociones que puede tener un jugador al recibir esta noticia de venir a un club como el Fluminense . Cuando recibí la noticia de que tenían razón prácticamente no dormí, estaba ansiosa, pero poniendo todo en las manos de Dios para que todo fluyera, y hoy estamos aquí, gracias a él, pudiendo contar esta historia”, agregó.