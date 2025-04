Así quedó El Campín tras enorme pogo en concierto de System of a Down antes de clásico

El Campín , de Bogotá, recibió el pasado viernes 25 de abril de 2025 el concierto de System of a Down, espectáculo que tuvo tribunas llenas y el campo de juego colmado de personas que no pararon de saltar y poguear al ritmo de los éxitos de la reconocida agrupación.

En total, cerca de 40.000 asistentes se tomaron el recinto para gozar con el ‘show’, según se pudo ver en múltiples videos que circularon en redes sociales, en los que se pudo ver la energía y la vibración del público gracias a los acordes de las guitarras y al retumbar de la batería.

En consecuencia, la duda que surgió fue si la cancha habría resistido semejante trajín debido a que 2 días después, el domingo 27 de abril, el inmueble estaba programado para albergar 2 importantes compromisos futbolísticos.

El primero de ellos es el clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios, válido por la novena fecha de la Liga Femenina y planeado para las 11:00 de la mañana.

Entre tanto, el segundo, el de fondo, es el que medirá a partir de las 2:00 de la tarde a Santa Fe frente a Boyacá Chicó, contienda de la jornada 16 de la Liga Betplay , en la que los ‘cardenales’ buscan un triunfo que los acerque a los cuadrangulares semifinales y duelo en el que los ‘ajedrezados’ esperan sumar para alejarse de la zona del descenso.

¿Cómo quedó El Campín tras concierto de System of a Down?

El césped fue protegido con una plataforma especial para que los espectadores que estuvieron en esa zona no tuvieran contacto con la gramilla ni con sus sistemas de drenaje. Por otra parte, la tarima se ubicó detrás de uno de los arcos, por lo que su peso no afectó la cancha.

No obstante, el sábado 26 de abril, un día después del espectáculo musical, se conocieron imágenes del campo, que quedó con 3 grandes marcas cerca del círculo central y una más en el costado occidental, como se ve a continuación:

¡Tenemos lista la grama ✅ del estadio de Bogotá para los dos partidos de fútbol de este domingo ⚽️!



Seguimos trabajando 👷🏻‍♂️👷🏻‍♀️ para que el entretenimiento y el deporte convivan en un mismo escenario.



📷: @EquiverColombia #NosVemosEnElEstadio pic.twitter.com/GK0UwAQDlG — Sencia (@SenciaBogota) April 25, 2025

Solo resta esperar si cuando ruede el balón se verán más afectaciones o si se podrá jugar sin inconvenientes.

Las fotografías del recinto fueron compartidas por la firma Sencia, encargada de administrar el estadio.