Empieza la Liga Femenina en Colombia: cómo verla por TV, programación y sistema

La Liga Femenina 2025 estableció su puntapié inicial para el viernes 21 de febrero con el partido entre Equidad y Real Santander, juego que abre un calendario de 158 confrontaciones con 3 fases.

En acción estarán 16 equipos del país, como lo son: Deportivo Cali (actual campeón), Independiente Santa Fe, América de Cali, Millonarios, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga, Once Caldas, Deportivo Pasto, Equidad, Alianza FC, Real Santander, Fortaleza, Internacional de Palmira y Orsomarso.

Además, el certamen entregará 2 cupos para la Copa Libertadores y tendrá cobertura de televisión para la mayoría de los encuentros.

Sistema de la Liga Femenina 2025

El campeonato tendrá una ronda inicial de todos contra todos más una jornada de clásicos regionales para un total de 16 fechas.

Posteriormente, los 8 primeros de la tabla de posiciones avanzarán a los cuadrangulares semifinales, de donde los 2 primeros irán a la final.

La definición por el título se llevará a cabo en partidos de ida y vuelta, y los 2 finalistas clasificarán a Copa Libertadores.

Liga Femenina, primera fecha y televisión

La jornada se programó con 6 encuentros entre el viernes 21 y el martes 25 de febrero, mientras que 2 contiendas tienen fecha por definir.

Además, la mayoría de los compromisos se podrán ver en vivo por la señal de YouTube de Win, canal que en la jornada inaugural transmitirá por su señal abierta el choque entre Pasto y Millonarios

Acá, la primera fecha:

⦁ Viernes 21 de febrero

4:30 p. m. – Equidad vs. Real Santander (TV: YouTube Win)

⦁ Domingo 23 de febrero

3:00 p. m. – Santa Fe vs. Alianza (TV: YouTube Win)

3:00 p. m. – Orsomarso vs. Internacional (TV: YouTube Win)

4:00 p. m. – Once Caldas vs. Cali (TV: YouTube Win)

5:00 p. m. – Medellín vs. Junior (TV: Win)

⦁ Martes 25 de febrero

4:30 p. m. – Pasto vs. Millonarios (TV: Win)

⦁ Por definir

América de Cali vs. Fortaleza

Bucaramanga vs. Nacional