"Para uno en Millonarios era una vergüenza salir en una tanqueta de El Campín"

El nombre de Bonner Mosquera se encuentra ligado a Millonarios , el equipo en el que pasó más de diez temporadas en su carrera deportiva que comenzó en 1992 y que se extendió hasta 2001. En total fueron 524 partidos vestido de azul y blanco. El antiguo volante de marca solamente salió de las filas de los 'embajadores' para actuar en Defensor Sporting, de Uruguay.

Además de eso, Bonner tras el retiro fue asistente técnico del club bogotano, cuando Mario Vanemerak fue el entrenador en propiedad.

Con esa trayectoria, Mosquera vivió dulces momentos como el subtítulo de 1994 y otras buenas campañas y otros no tan positivas, como cuando el tradicional club bogotano entró en crisis administrativa y deportiva, entre 1997 y 2000, que trajo consigo el malestar de un amplio sector de la hinchada.

En el 'Anecdotario', de Gol Caracol, el ahora administrador de entidades deportivas deportivo y entrenador habló de su pasado en el conjunto 'embajador'.

¿Por qué llegó a Millonarios?

"Jugaba mucho microfútbol, jugaba en la calle en mi barrio en Bogotá (Casa Blanca), y mi padre era amigo de Senén Mosquera, quien me mandó a las canchas de la Universidad Nacional para presentarme con Delio 'Maravilla' Gamboa. Empecé a jugar en la quinta división, terminé el colegio, de ahí fue a estudiar a la Universidad Central, y después el mismo Delio me llama y me vuelve a llevar a Millonarios, en donde ascendí hasta llegar a la profesional gracias a Miguel Prince".

¿Qué significó en su vida Millonarios?

"Millonarios, el equipo que me dio la posibilidad de ser reconocido a nivel nacional, que me dio la opción de tener lo que tengo hoy".

Usted creció en el club, con buenos y malos momentos, e incluso en muchos casos lo llamaron sindicalista...

"Sí, claro. Tuve temporadas muy buenas 1994, 1995, gracias a esa campaña en Millonarios me llaman a Selección Colombia . Esos son bonitos recuerdos. Sin embargo, cuando las cosas no estaban bien se dijeron cosas, se decían bobadas y era normal. En un equipo en esa época con 35 integrantes, jugaban solamente once; iban primero cuatro y despues, cinco al banco, y uno peleaba por la suya, cada uno tenía su pensamiento y así. Lo que pasa es que yo era capitán del equipo y era incidente en el grupo, de ahí que me señalaran".

Bonner Mosquera con paso exitoso en Millonarios - Foto: Colprensa

¿Cómo fueron esos momentos complicados de Millonarios en lo administrativo y lo deportivo?

"Fue duro. Uno siempre tenía a Millonarios en un punto alto. Creo incluso que en 1997 o 1998 casi descendemos, entonces eso fue complicado de asimilar. Vino la crisis financiera, que afortunadamente ya pasó, y tocaba aguantar tres mese sin pagos, con unos jugadores que no les atendían los niños porque no se pagaba la seguridad social, niños que no eran recogidos por las rutas. Fue difícil, pero lo sorteamos. Gracias a Dios, hoy el equipo se encuentra mucho mejor".

Esos tiempos también fueron complicados por las protestas, airadas en muchos casos de los hinchas...

"Sí. Por ejemplo, a uno le daba vergüenza salir en Bogotá en una tanqueta de la policía. Eso de la tanqueta era hasta normal cuando se , iba a Medellín por la rivalidad con Nacional, también con América, con Junior, pero en Bogotá salir así era complicado. Sientes temor que tú misma hinchada te agreda, pero a la hora de la verdad eso pasa, en un equipo grande hay demasiada presión, pero tuvimos que convivir con eso".

¿Qué tanto le dolió la muerte de Jhon Mario Ramírez, justo cuando asumió como técnico en Patriotas?

"Demasiado. Jhon Mario era de los pocos amigos que tuve en el fútbol, venimos jugando desde muy chicos. Había hablado con él ocho días antes y ya después lo metieron a la UCI. Lo que me dijo él fue que tuvo la intención de llevarme (como asistente técnico de Patriotas), pero le dije que tranquilo, que desde que a 'Jhonma' le fuera bien, todo perfecto, porque ya después todo se iba acomodando. Logró ser DT, pero no pudo desarrollar esa capacidad".