Así reaccionó Junior ante mensajes intimidatorios y agresiones a un par de jugadores; "cordura"

El más reciente empate 1-1 de Junior frente a Deportivo Pereira, uno de los últimos de la tabla de la Liga Betplay II 2026, agravó aún más la crisis de resultados del actual campeón del fútbol colombiano. La llegada de Sebastián Viera al banquillo técnico no ha supuesto una vigorosa reacción de parte del grupo de jugadores y la clasificación a la fase definitiva del campeonato parece hoy más una utopía que una realidad.

En ese aspecto, este jueves se conoció que un grupo de aficionados pintó la sede deportiva del club y además de eso, escribieron letreros agresivos en los carros de jugadores como el paraguayo Guillermo Paiva y de Jesús Rivas. Ante esto, no tardó en llegar la reacción del equipo por medio de una nota oficial en la que llama a la "cordura y al respeto", en medio de los complicados momentos.

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Acá el comunicado de Junior ante desmanes de un grupo de hinchas

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Junior F.C. S.A. rechaza categóricamente los actos de violencia registrados este jueves en nuestra sede deportiva Adelita de Char, que afectaron la infraestructura de las instalaciones y algunos vehículos de nuestros jugadores.



Somos conscientes del difícil momento deportivo que atraviesa nuestro equipo y entendemos la inconformidad y la exigencia de nuestra afición, que comparte con nosotros el deseo de ver a Junior en el lugar que merece. Sin embargo, ninguna circunstancia justifica el uso de la violencia como mecanismo de protesta.

Creemos firmemente que el diálogo, el respeto y el compromiso son los caminos para superar las dificultades, corregir el rumbo y trabajar por los objetivos deportivos que nos unen.

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Junior es patrimonio de una afición que siente y vive estos colores con pasión. Por eso, hacemos un llamado a la cordura, al respeto y a la convivencia, valores fundamentales para seguir construyendo juntos el presente y el futuro de nuestra institución.

Once titular de Junior. COLPRENSA.