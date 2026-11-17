Convocados de Once Caldas
Los convocados para buscar el paso a la gran final. Hoy se juega con todo frente a Nacional ⚪️🇮🇹— 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) November 17, 2026
¡Vamos, Once! 🔥#SomosOnce pic.twitter.com/K1CqGtpvPo
Los convocados para buscar el paso a la gran final. Hoy se juega con todo frente a Nacional ⚪️🇮🇹— 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) November 17, 2026
¡Vamos, Once! 🔥#SomosOnce pic.twitter.com/K1CqGtpvPo
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A buscar juntos una nueva final 🙌— Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 16, 2026
Presentamos a nuestros convocados para la semifinal de vuelta ante Once Caldas, en el Atanasio.
¡Vamos Nacional, queremos la copa! #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/tIIErtfRkd
El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.
La pelota rodará a las 6:30 p.m. (hora Colombia).
No se pierda el juego entre verdolagas y manizalitas.
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