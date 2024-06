"Bucaramanga está ávido de título; esta estrella sería histórica para la ciudad"

Recordado por su paso en Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe, Mauricio Matallana charló en exclusiva con Gol Caracol y le puso el ojo a la final del próximo sábado, destacando que, aunque la ventaja por la ventaja la tiene el ‘cardenal’, el cuadro ‘leopardo’ saldrá al campo mentalizado en hacer historia.

“Tuve la fortuna de jugar en el Bucaramanga en el año 2002, en aquella ocasión me dirigía Alexis García. La verdad es que este es un equipo que nunca ha quedado campeón, es por lo mismo que si se quedan con el título harán historia, entonces van a ir a ‘muerte’ a Bogotá. No va a ser un partido sencillo y Santa Fe no lo va a ganar por su historia o las estrellas que tenga; en estos instantes todo se equipara y se iguala”, indicó de entrada el exjugador colombiano.

No obstante, Matallana también enfatizó en el potencial del cuadro ‘cardenal’ en El Campín, por todo lo que implica jugar con el estadio totalmente vestido de rojo y blanco: “Es importante terminar en casa con el apoyo de la gente, el respaldo de la afición, el que se haya agotado la boletería da a notar que todo el tiempo la afición va a estar ahí; es un plus, pero todo se define en el terreno de juego, aunque sí es cierto que Bogotá va a jugar a favor de Santa Fe”.

Mauricio Matallana en su paso como jugador de Independiente Santa Fe. Foto: Instagram de @mauriciomatallana15.

*Otras declaraciones de Mauricio Matallana:

¿Cómo se viven las horas previas a una final?

“El tema es de mucha ansiedad, por más experiencia y partidos que tengas, todo pasa por la ansiedad. Pero eso va pasando a medida que van pasando los minutos y mientras uno como jugador se va acomodando en el terreno de juego”.

El éxito de Pablo Peirano...

“Es la confianza que transmite el técnico al jugador, para mí el éxito de Santa Fe tiene mucho que ver con el técnico, el técnico hace sentir cómodos a los jugadores y no solo se centra en los que juegan, sino que también en los que no. Los hizo sentir como en casa y familia”.

La variedad táctica de Santa Fe...

“El trabajo y experiencia de Pablo Peirano pesa mucho, los trabajos que hizo durante el tiempo que llegó, analizar a cada jugador, ver en qué posición podían rendir más; todo eso juega a su favor. El empezar a implementar los movimientos tácticos, no que el jugador se acople al sistema táctico, sino al contrario. Lo hizo bien y prueba de ello es que cambió los esquemas, nóminas y seguía funcionando el equipo de igual manera”.

¿Este Bucaramanga está para cosas grandes?

“Bucaramanga está ávido de títulos. Un título de Bucaramanga van a pasar la historia para la ciudad, la hinchada y la institución. Pienso que el Rafael Dudamel es consciente de eso y le ha transmitido eso a los compañeros. Rafael fue compañero mío en Santa Fe y su mentalidad es esa, transmitir esa idea. Para Bucaramanga un título sería lo máximo”.

Rafael Dudamel, director técnico de Atlético Bucaramanga, en la Liga BetPlay I-2024 Twitter Oficial de Atlético Bucaramanga