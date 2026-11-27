1. América - 4 pts. (+1)
2. Millonarios - 4 pts. (+3)
3. Cali - 1 pts. (-1)
4. Bucaramanga - 1 pts. (-3)
- 04:08 p. m. - PREVIA DE CALI VS. BUCARAMANGA🔴 ¿Cómo va la tabla de posiciones del grupo B?
1. América - 4 pts. (+1)
- 04:07 p. m. - PREVIA DE CALI VS. BUCARAMANGA🔴 Resultados de la fecha 2 del grupo B
- Millonarios 4-1 Bucaramanga
- América 2-1 Cali
- 04:06 p. m. - PREVIA DE CALI VS. BUCARAMANGA🔴 Resultados de la fecha 1 del grupo B
- Bucaramanga 2-2 América
- Cali 0-0 Millonarios
- 04:05 p. m. - PREVIA DE CALI VS. BUCARAMANGA🔴 Último enfrentamiento entre ambos
El pasado 30 de agosto, empataron 1-1, con gol de Leyser Chaverra, para el 'azucarero', y de José García, en el 'leopardo'.
- 04:03 p. m. - PREVIA DE CALI VS. BUCARAMANGA🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .
- 04:02 p. m. - PREVIA DE CALI VS. BUCARAMANGA📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego (WIN Sports).
- 04:02 p. m. - PREVIA DE CALI VS. BUCARAMANGA✍️ Últimos partidos del 'leopardo'
- Millonarios 4-1 Bucaramanga
- Bucaramanga 2-2 América
- Bucaramanga 1-0 Fortaleza
- Jaguares 0-4 Bucaramanga
- Bucaramanga 1-1 Nacional
- 04:01 p. m. - PREVIA DE CALI VS. BUCARAMANGA✍️ Últimos partidos del 'azucarero'
- América 2-1 Cali
- Cali 0-0 Millonarios
- Cali 2-2 Tolima
- América 0-0 Cali
- Cali 2-0 Boyacá Chicó
- 04:00 p. m. - PREVIA DE CALI VS. BUCARAMANGA🔎 ¿En qué estadio jugarán?
El estadio Palmaseca, de la ciudad de Cali, abre sus puertas para este compromiso.
- 03:59 p. m. - PREVIA DE CALI VS. BUCARAMANGA⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de Dimayor, el balón rodará a las 6:35 p.m. (hora de Colombia).
- 03:58 p. m. - PREVIA DE CALI VS. BUCARAMANGA👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este partidazo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026.
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