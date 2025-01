Cambio de planes con Efraín Juárez: "Hay una posibilidad de que se retracte de su renuncia"

Atlético Nacional no tiene técnico en este momento. Efraín Juárez ha presentado su renuncia y hay crisis en el cuadro campeón del fútbol colombiano. Sin duda, es un anuncio inesperado, ya que, hasta el pasado 13 de enero, al estratega se le había notado tranquilo y analítico, hablando con la prensa mexicana, pero todo cambió. El presente del club antioqueño está sin este entrenador.

Sin embargo, Jhon Jaime Osorio, periodista de 'Blu Radio', informó en el programa 'Blog Deportivo' , que, "a esta hora (3:00 p.m., Colombia), hay una posibilidad de que Efraín Juárez se retracte de su renuncia. La directiva y la organización están intentando convencerlo de que no se vaya". Ahora, no fue lo único y reveló cómo se fue gestando todo para que el mexicano continúe en el equipo.

"En horas de la mañana hubo una reunión de urgencia entre la junta directiva, una vez culminó, sobre las 10:00 de la mañana, llamaron a Juárez para hablar con él. Lo que se sabe es que no dijo presente en el entrenamiento de Atlético Nacional. Hasta ahora, no se saben los motivos, pero la institución dijo, en un contundente mensaje, que se confirmaba la salida", añadió el comunicador.

Efraín Juárez, director técnico de Atlético Nacional, campeón de la Liga BetPlay II-2024 Twitter de Atlético Nacional

"Ahora, se ha establecido que hay un distanciamiento entre el técnico y los directivos, especialmente con la parte de dirección deportiva, por las contrataciones. Cuando se terminó el semestre y fue campeón, solicitó que le mantuvieran el equipo y le trajeran dos o tres refuerzos aprobados por él y nada de eso pasó, lo que generó mucha molestia", expresó Jhon Jaime Osorio al respecto.

Publicidad

"No le mantuvieron la nómina porque lo de Marino Hinestroza y Alfredo Morelos no está claro, y no lo consultaron para los refuerzos. Eso sí, hay otra versión. Como ha tenido tanta prensa dentro de su país, se especula con que tendría una oferta de allí, pero eso es solo un rumor. Nada se ha confirmado por ahora y buscan la manera de que siga y no se vaya del cargo", sentenció.