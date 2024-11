Carlos Bacca: "Ni las críticas me hunden, ni los halagos me suben; vine a Junior a marcar"

Carlos Bacca sigue escribiendo páginas en la historia del Junior de Barranquilla. En el inicio de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay II-2024, el de Puerto Colombia lideró el barco para la victoria 1-0 del 'tiburón' sobre el América;el '70' fue el autor del triunfo en el Metropolitano.

Luego del compromiso en la 'Arenosa', la figura del 'rojiblanco' compareció en rueda de prensa junto al DT César Farías, y allí dejó sus sensaciones de lo que fue su actuación en el campo del 'Coloso de la Ciudadela', por encima de su anotación, Bacca Ahumada resaltó el trabajo colectivo.

"Contento porque gracias a Dios empezamos con una victoria, que era lo que queríamos. Respecto al juego, creo que el equipo hizo un buen juego y muy inteligente, sabiendo defender a un gran rival como América , que por ahí te iban a atacar por las bandas, pero además iban a tirar centros; lo habíamos trabajado y nosotros lo que teníamos que cubrir bien era el arco; eso es lo que venimos haciendo. Por momentos, nos sometieron pero creo que este es un equipo maduro que sabe jugar las finales y gracias a Dios sacamos los tres puntos, que es empezar con pie derecho y ahora se vienen dos partidos de visitantes que tenemos que seguir por la senda del triunfo para estar más cerca del objetivo que es llegar a la final", pronunció el capitán delJunior.

Carlos Bacca, figura y capitán del Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa

La figura del 'tiburón' terminó ovacionado por los hinchas del Junior y tuvo unas palabras de agradecimiento para ello, pero a su vez fue claro en que recibe las críticas de buena manera cuando no es certero de cara al arco rival.

Publicidad

"Sobre la ovación contento, y esos que critican están en todo su derecho, yo no puedo ahí decir nada, así como están las críticas también están los halagos, como lo he dicho: 'ni las críticas me hunden, ni los halagos me suben', siempre con los pies en la tierra, con humildad, con fe en Dios y con trabajo, es lo único que hay que seguir haciendo", precisó.

Por último, el exSevilla y el Brujas de Bélgica continuó con su análisis del juego contra la 'mechita'. Carlos Bacca, que sabe aparecer en momentos importantes, cuando su equipo más lo necesita, reconoció que vino al 'tiburón' a marcar goles porque a los "delanteros lo catalogan" por ello.

Publicidad

"Contento por volver a marcar, por volver a ayudar al equipo, a eso vine a Junior, a ayudar tanto fuera y dentro del campo con goles, con trabajo. Yo sé lo que me preparo cada día, lo que me vengo cuidando, que algunas veces se va a dar un partido diferente o voy a marcar o no, pero a uno como delantero lo catalogan por los goles, puedes jugar bien, puedes tener movilidad, puedes hacer el trabajo sucio, arrastrar marcas, pero sino marcas, parece que no... Hay cuerpos técnicos como el que tenemos ahora que valora el trabajo en equipo en el sentido en el que la movilidad lo pide y que cualquiera puede marcar gol, y hoy tengo la posibilidad de marcar y ojalá en los próximos partidos se siga abriendo el arco", concluyó el delantero en su charla con los medios de comunicación.