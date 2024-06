Carlos Mario Hoyos: “Bucaramanga tiene jugadores de experiencia y desean poner la primera estrella"

Todo está servido para que este sábado 15 de junio se escriba una nueva historia en el fútbol colombiano, con Santa Fe y Bucaramanga en la búsqueda de la gloria en la Liga BetPlay 2024-I.

Por ese motivo, en Gol Caracol hablamos con Carlos Mario Hoyos, quien tiene recordación en el club santandereano, gracias a que hasta la fecha era el único técnico que había llevado a los ‘leopardos’ a una final, hasta que también lo consiguió en el presente semestre, Rafael Dudamel.

Por eso, el exjugador y ahora timonel recordó lo que fue la final de 1997 en la que el Bucaramanga se enfrentó al América, aunque lastimosamente no pudieron ganarla.

Ahora, Carlos Mario Hoyos confía en que el cuadro santandereano pueda ‘bordar’ su primera estrella en el fútbol colombiano y destacó la buena campaña que ha hecho el equipo al mando de Rafael Dudamel.

Publicidad

¿Cómo ve a este Bucaramanga finalista?

“La verdad yo estoy muy contento, estoy muy feliz de ver la gente cómo está disfrutando en Bucaramanga, la ilusión que tienen de ver el fútbol. El equipo está cerca una estrella. Han pasado 27 años que nosotros tuvimos esa gran posibilidad, pero yo creo que hoy está, hoy está todo dispuesto. Se van a jugar 180 minutos y son dos equipos muy regulares, que han hecho grande el torneo, que ganaron muy bien su grupo. La gente está soñando y está muy deseosa de que Bucaramanga por fin se ponga una estrellita en la camiseta”

¿Qué es lo que más le gusta de este Bucaramanga?

“Yo creo que Bucaramanga tiene un equipo muy cohesionado, algunos jugadores de experiencia que ya han salido campeones, que eso es muy importante a la hora de las definiciones. Van a terminar en Bogotá con 30 mil personas y yo creo que ahí no se van a asustar, por el contrario, son ellos los que tienen que respaldar a todos esos otros muchachos que no han tenido la oportunidad de una final. Entonces yo creo que Bucaramanga tiene un buen complemento, como también lo tiene Santa Fe, con Rodallega, con Daniel Torres, con Marmolejo. O sea que me parece que están muy parejos. Yo he visto casi todos los partidos de Bucaramanga y es un equipo que sabe jugar bien a la contra, que es potente y que tiene muy claro lo que el entrenador como tarea les ha impuesto”.

Jugadores del Bucaramanga y un festejo de gol en el estadio Alfonso López. Foto: archivo colprensa

Publicidad

¿Qué opina de como está viviendo la hinchada esta final?

“Eso me hace acordar de 1997 con nosotros, porque contagiamos, la gente era feliz t gritaba el nombre mío, gritaba el nombre de los jugadores, nos apoyaban constantemente, salían infartados de los partidos, salían con la Cruz Roja, y yo creo que hoy se está viviendo lo mismo. Yo creo que hay una buena sinergia, hay un buen complemento ahí con la hinchada, y eso es bueno. Eso quiere decir que se han hecho las cosas bien. Cuando las cosas pasan así es porque las cosas se han hecho bien. Yo creo que no hay otra mejor respuesta que la gente cuando llena el estadio”.

¿Qué recuerdos tiene aquella final, profe?

“Los mejores, sabíamos que íbamos a enfrentar a un América supremamente difícil, que el año anterior había salido subcampeón de América, con un gran equipo, con muy buenos jugadores y nosotros le competimos súper bien. Lo que pasa es que en esos 180 minutos creo que la experiencia primó más a favor de ellos que nosotros, y creo que estuvo por ahí la diferencia”.

¿Un hincha más del Bucaramanga este sábado?

“Sí, la verdad que sí, voy a hacerle toda la fuerza a Bucaramanga, pero también entiendo y sé que el fútbol pasa por otras cosas, no pasa solamente por lo sentimental, entonces yo creo que hay que ser muy conscientes. Pero definitivamente espero, deseo, por la gente de Bucaramanga, por el agradecimiento que les tengo a todos, y realmente creo que falta ese equipo por ponerse la estrellita, y ojalá que sea Bucaramanga”.