Millonarios mantiene postura firme; Dimayor quiere que juegue frente a Unión Magdalena

El comienzo del fútbol colombiano en este 2025 no fue como se esperaba, no se cantaron goles, ni se vieron buenas jugadas, tampoco fiesta en las tribunas. El partido entre Unión Magdalena y Millonarios no se pudo disputar con normalidad , debido a que el bus que transportaba al conjunto capitalino fue atacado por piedras, generando susto y afectaciones importantes en el seno de los integrantes del equipo que dirige David González.

El arquero Iván Mauricio Arboleda terminó herido y tuvo que ser trasladado a un centro médico de Santa Marta. Las imágenes que se conocieron fueron de gravedad y la jornada inicial de la Liga Betplay se vio manchada por la violencia.

La Dimayor, por su parte, se pronunció horas después de los hechos ocurridos y confirmó que el juego no se disputaría el pasado 24 de enero, por una petición realizada por Millonarios, al argumentar que no había garantías para el desarrollo del encuentro en condiciones normales.

Eso sí, en el comunicado, el ente mayor del fútbol colombiano solamente aclaró que se “está evaluando la situación y definirá la fecha y hora para la reprogramación del encuentro”, sin precisar cuándo podría ser agendado.

De esa manera, este sábado sigue la expectativa por conocer más información al respecto y ver qué decisión final se tomará.

En Gol Caracol consultamos fuentes dentro de Millonarios y allí contaron que “la Dimayor está presionando para que el partido se dispute este mismo fin de semana”. Sin embargo, debido a la gravedad del asunto y la situación que tuvo que atravesar el arquero Arboleda, desde el cuadro azul no están de acuerdo.

“Desde Millonarios la postura es que no es oportuno (jugar este sábado) y de paso hay que decir que lo de Arboleda fue grave y afectó al grupo”, contó el periodista Gianmarco Sotelo, de Gol Caracol.

De esa forma y después de lo sucedido, en las redes sociales se leyeron mensajes de repudio por el nuevo episodio de violencia relacionado con el balompié de nuestro país.

Aún no se conocen reportes de las autoridades de Santa Marta, con respecto a las pesquisas posteriores a los ataques al bus de los 'embajadores'.