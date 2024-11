César Farías: "A Junior este punto con Once Caldas solo servirá si le ganamos al Cali"

Este lunes, en el cierre de la fecha 17 de la Liga Betplay 2024 II, Once Caldas y Junior igualaron 0-0 en el estadio Palogrande de Manizales. El resultado confirmó a Once Caldas entre los ocho mejores y puso al 'tiburón' a definir su cupo en la última jornada. El entrenador César Farías analizó lo hecho por sus dirigidos en rueda de prensa.

El DT venezolano no vio con malos ojos el empate en la capita de Caldas. "Queríamos la victoria, pero no se dio, conseguimos un puntico que será importante si logramos el triunfo en el próximo partido de local. Llevamos cinco partidos que no perdemos y tres juegos que no recibimos goles. Es cierto que se nos ha mojado la pólvora, pero no por falta de producción, eso va a llegar", dijo de entrada.

El entrenador se tiene fe y confía en que sus dirigidos harán la tarea en el cierre de la fase regular del campeonato. "En líneas generales el equipo va en crecimiento, va en una construcción ascendente y eso nos lleva con mucha fuerza el día jueves. Ahora nos toca recuperarnos del viaje para enfrentar con el mayor foco el juego contra el Cali", remarcó.

Por último, Farías hizo referencia al descanso que le dio a algunos jugadores, como a Carlos Bacca, a quien sustituyó en el entretiempo. "Recuerden que jugamos un partido intenso contra Millonarios hace poco. Nosotros podíamos aguantar la caída si perdíamos, pero para el próximo juego no habría mañana. Esto es un poco jugando al ajedrez, uno piensa en la segunda, tercera, cuarta jugada más adelante y sabíamos que era un partido en el que no podíamos ir y llenar el área y dar espacios para que nos contraatacaran, sino sostener la pelota como lo hicimos. Ellos se ordenaron, entendieron que el punto servía para los dos y todo terminó tranquilo", concluyó.

Otras declaraciones de Cesar Farías:

"Previo a los partidos que mencionas habíamos hecho de a tres goles con Pereira y América y la escasez de gol no ha sido porque no hemos generado las situaciones, preocupado estaría si no generáramos. Hemos sido dominantes, protagonistas, hemos creado las situaciones y el equipo ya tiene un estándar de juego. El jueves seguramente anotaremos y clasificaremos qué es lo que pretende este club.