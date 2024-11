Edwin Cardona: "Ven el gesto de uno; pero no que tiran monedas, candela o cuchillos"

Edwin Cardona compareció en rueda de prensa tras el 1-1 en el clásico antioqueño entre Nacional y Medellín, este lunes festivo y que fue válido por la fecha 18 de la Liga Betplay II-2024.

El volante del 'verdolaga' fue protagonista de una jugada polémica, al besar el escudo de su equipo frente a los hinchas del 'equipo del pueblo' y que le valió reproches después. No obstante, Cardona aseguró que no todo lo que se observa por televisión es totalmente cierto y se refirió a lo que realmente pasó.

Lo cierto es que el número '8' de Nacional sorprendió con sus palabras en su intervención con la prensa. De entrada pidió disculpas por si alguien se sintió ofendido.

Edwin Cardona en Nacional vs. Medellín.

¿Qué dijo Edwin Cardona de la acción en la que se vio envuelto en el clásico Nacional vs. DIM?

"Voy a responder otra pregunta por algo que pasó hoy (lunes) en el juego. Pedirle disculpas a la gente del otro equipo (Medellín), la verdad a veces solamente ven el transcurso del jugador; otros jugadores cuando celebraron el gol hicieron lo mismo con la barra de nosotros y solamente se está hablando de lo que yo hice. Pero antes de ir al tiro de esquina, me tiraron de todo, me pegaron con muchas cosas y eso nunca hablaron, solo hablaron del gesto que uno hace. Yo siento un amor por esta camiseta, por este club, a mí nunca me van a faltar el respeto mientras yo esté acá", dijo de entrada.

Y a renglón seguido complemento: "Solamente quiero pedir disculpas, siempre nos vamos al pasado de lo que Cardona hizo, que no hizo. Gente detrás de una pantalla es muy fácil de hablar las cosas, pero el sentimiento cuando uno está en la cancha es otro. Sí quiero pedirle disculpas a la gente que se sintió ofendida, no lo hice con otra intención, amo este club, lo voy a seguir amando".

Acción entre Nacional y Medellín, en la Liga Betplay.

Pero ahí no paró todo, ya que Edwin Cardona sostuvo que en medio de ese incidente hasta le tiraron cuchillos.

"No he visto la calentura que pasó, pero sí pedirle disculpas a la gente que ha visto el partido por televisión y a la que está en el estadio, pero hay que tener en cuenta que si hay un jugador que no puede ir a patear un tiro de esquina, así tenga barra o no es muy difícil, porque solamente ven el gesto que uno hace, pero también hay que tener prudencia porque con una moneda, con candela o con lo que me tiraron, me pudieron haber aporreado; me tiraron cuchillos y todo y ahí qué se hace, si me hubieran pegado con eso, nadie dice nada, pero también tenemos que ser respetuoso. El fútbol es un deporte per uno también se deja llevar por la calentura, pedir disculpas de corazón".

Otras declaraciones del partido:

-Análisis del juego:

"Vamos paso a paso, sabemos que el partido no iba a ser fácil, sabíamos de la calidad de los jugadores que tienen ellos, por lo que querían competir y nosotros queríamos competir por ese primer lugar. Los partidos de clásicos y de cuadrangulares son así, es meritorio el trabajo de hoy (lunes). Nos sorprendieron en la primera jugada y aún así el equipo se repuso, tuvimos bastantes opciones de gol para irnos en el marcador, pero a veces queremos y pretendemos que tenemos que dominar los 90 minutos, pero así no va a ser porque los equipos se preparan y nos ven. Es un partido que se tornó largo por la calidad de los jugadores en el terreno de juego y también por los equipos, me siento muy orgulloso de mi equipo porque nos repusimos, este es el fútbol, vamos por buen camino".