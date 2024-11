César Farías y la dura crítica a jugadores de Junior: "El esfuerzo no se negocia"

Junior de Barranquilla no pudo conseguir un nuevo triunfo en su casa, frente a Millonarios . Este jueves, el juego terminó 0-0, con gran protagonismo de los arqueros Álvaro Montero y Santiago Mele, que se encargaron de que en el juego no se abriera el marcador.

Una vez terminado el encuentro, César Farías, entrenador de los ‘tiburones’ hizo un análisis de lo sucedido en Barranquilla y le hizo una fuerte crítica a sus dirigidos por lo sucedido en el gramado de la ‘arenosa’. “Los que quieren jugar los 90 minutos, tienen que dejar el cuero. Necesitamos gente que se mate allá adentro. El esfuerzo no se negocia”, fueron las palabras del adiestrador venezolano.

Junior quedó en la séptima posición de la tabla de posiciones de la Liga Betplay, con 27 puntos y aún no ha podido asegurar su presencia en la fiesta de los ocho.

Más declaraciones de César Farías:

Destacó a Millonarios

“Sin ninguna duda Millonarios hizo un buen partido, por eso se lleva un punto de acá. En el primer tiempo estuvimos sólidos defensivamente y eso es importante en un equipo ganador. Millonarios jugó bien, pero cuando uno revisa la data, nosotros terminamos siendo superiores en muchos aspectos y eso fue porque fuimos propositivos ante un gran rival”.

Buen rendimiento en los últimos partidos

“Venimos estables, de los últimos 4 partidos hemos sumado ocho puntos. Hay que pasar rápido la página, corregir, entender que no tenemos que jugar con desespero. Nosotros tenemos un poco más de presión. Eso también es bueno para nosotros, porque nos prepara para el siguiente paso, nos obliga a estar más enfocados que nunca”.

Influencia de los arqueros

“Nuestro arquero nos salvó dos veces, pero el de ellos sacó seis pelotas claras. Nosotros siempre teníamos contrapresión, no nos quedamos colgados. Ellos jugaron mucho fútbol de posesión por varios minutos”.

Correcciones en ataque

“Ha faltado poquito para meterla en el momento indicado. El esfuerzo no se puede negociar. A la gente se ve que no le gusta que los jugadores caminen. Si tuviéramos a uno que caminando nos diera demasiado en ataque no lo saco, pongo a los otros 10 a defender, pero no lo tenemos. Quedan seis puntos en disputa y vamos a hacer lo imposible por clasificar”.