Álvaro Montero, figura de Millonarios: "Colombia tiene buenos arqueros, de donde escoger"

Álvaro Montero volvió a recibir la confianza de Néstor Lorenzo para lo que será la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en lo que respecta al 2024. El arquero de Millonarios se mostró contento por una nueva citación a la Selección Colombia, que espera perfilar su clasificación al Mundial del 2026.

Posterior al empate a cero goles entre el 'embajador' y Junior en la ciudad de Barranquilla este jueves, el golero guajiro dejó sus impresiones de su llamado en rueda de prensa.

Además de Montero, Lorenzo citó a Camilo Vargas titular en el pórtico y al experimentado David Ospina . En ese orden de ideas, quedaron por fuera Kevin Mier, de gran presente en el Cruz Azul, de México; y Devis Vásquez, que viene pidiendo pista con el Empoli italiano.

El guardameta de Millonarios concluyó que en "Colombia hay buenos arqueros".

Álvaro Montero en el calentamiento previo al partido contra el Tolima. Millonarios.

"No es presión, primero es una gran responsabilidad, quiere decir que estás haciendo muchas cosas bien, de cierta manera tu trabajo está siendo recompensado. Adicional a esto, tenemos muy buenos arqueros donde se puede escoger, ya eso es decisión técnica", dijo de entrada Montero, a los medios de comunicación en la 'Arenosa'.

Y continuó diciendo que "de mi parte siempre va a haber mucho trabajo y sacrificio para estar en esas instancias. Sé que hay que hacer cosas diferentes para poder estar bien en tu Selección, intento competir en mi equipo, estar en finales siempre. Me he caracterizado por esa ambición. Contento por esa parte, una gran responsabilidad y como digo, Colombia tiene muy buenos arqueros".

¿Cuáles son los próximos rivales de la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas?

Los rivales a vencer por James Rodríguez, Luis Díaz y compañía serán Uruguay, en Montevideo, el viernes 15 de noviembre con horario de las 7:00 de la noche, en horario de nuestro país, y frente a Ecuador, en Barranquilla, el martes 19 del mismo mes, a partir de las 6:00 de la tarde. Ambos compromisos EN VIVO por Gol Caracol y vía ONLINE en www.golcaracol.com, para que no se pierda ningún detalle.

La lista de convocados de la Selección Colombia:

Álvaro Montero – Millonarios FC (COL)

Camilo Vargas – Atlas FC (MÉX)

Carlos Cuesta – K. R. C. Genk (BÉL)

Carlos Gómez – Stade Rennais FC (FRA)

Cristian Borja – América MX (MÉX)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S. K. (TUR)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ING)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Gustavo Puerta – Hull City (ING)

James Rodríguez – Rayo Vallecano (ESP)

Jhon Arias – Fluminense (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Jhon Durán – Aston Villa F. C. (ING)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – F. C. Dinamo (RUS)

Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

Juan David Cabal – Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero – Racing Club (ARG)

Kevin Castaño – F. C. Krasnodar (RUS)

Luis Diaz – Liverpool (ING)

Matheus Uribe – Al-Sadd S. C. (QAT)

Rafael Santos Borré – Internacional (BRA)

Richard Ríos – Palmeiras (BRA)

Santiago Arias – E. C. Bahía (BRA)

Sebastian Gómez – Coritiba F.C (BRA)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)