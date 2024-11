Fue delantero de América, Medellín y Tolima y prende la rumba con su pick-up en la Costa

Charles Monsalvo es un futbolista de 34 años, que ha tenido una trayectoria en clubes de nuestro país como Envigado, Boyacá Chicó, Tolima, América y Medellín. Además de eso, en el exterior le prestó sus servicios a Celaya, de México; al Sport Huancayo y Atlético Universidad, de Perú, al FC Ararat, de Armenia; y al Al Kharitiyath, de Catar, entre otros.

Y precisamente en la ciudad de Santa Marta encontramos al samario, que viene de una recuperación de una lesión del tendón de Aquiles y ahora se prepara para buscar club para la temporada 2025.

Mientras que esto sucede y entre terapias, trabajos de gimnasio y entrenamientos personalizados, Monsalvo ha aprovechado para consolidar un emprendimiento de un turbo pick-up, unas potentes fuentes de sonido que son contratadas para animar con músicas las fiestas populares en la capital de la Magdalena y en otras regiones de la costa colombiana.

"Ahora que no estoy en mi profesión, por lo de la lesión, entonces me estoy desempeñando con otro socio, que es un tío mío, con quien estamos haciendo toda clase de eventos de música. Acá hay mucho lo de la cultura picotera y más que viene diciembre. De estos recursos que me llegan, destino un dinero para darle regalos a niños en navidad y también para entregar mercados a algunas personas", contó inicialmente Charles, quien dice que los precios son diversos y que pueden ir hasta 2 millones de pesos por presentación de su turbo.

CM Turbo se llama el emprendimiento de Charles Monsalvo, exjugador de Tolima y Medellín. ARCHIVO PARTICULAR

'CM Turbo, el goleador del vacile', el nombre del negocio, surgió hace más de dos años ya que el delantero es amante de la música y de las consolas de sonido.

"Los costos dependen del lugar a donde vayamos. De igual manera, yo también traigo pick-up de Barranquilla que son más grandes, se requiere transporte, de personal para operarlo y demás. Entonces, esos negocios sí pueden costar mucho más", agregó Monsalvo, quien espera en el mes de diciembre que se avecina romperla en fechas especiales.

El atacante también contó que "siempre fue de mi gusto la música, eso lo hago en mis tiempos libres. Como DJ no he hecho presentaciones como tal, ni me he subido; pero en la casa pongo la música. Yo soñaba de niño de tener un pick-up y bueno, ahora hace un tiempo lo conseguí y ahí vamos".

Hablando de fútbol con Charles Monsalvo

¿Qué piensa para 2025?

"Ya estoy recuperado, este tiempo disfruté de mi familia, estuve al margen de las canchas y pensando ya en enero, que pueda de pronto regresar al fútbol peruano a seguir jugando allá".

Charles Monsalvo (derecha) jugador colombiano. /AFP

¿Qué fue lo más importante en su carrera?

"Yo creo que han sido etapas y todas han sido importantes. En 2008 fue bueno cuando debuté con Envigado y empecé a hacer las cosas bien. Fue algo que soñé de niño y lo pude lograr. Maduré posteriormente en Chicó. También fue bueno estar en Rosario Central y en Celaya, de México, los tiempos del Tolima con buenos goles, jugando torneos internaciones como Copa Libertadores y Sudamericana, también haber jugado en equipos grandes como América y Medellín".