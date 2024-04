"El presidente de la Dimayor nos dice que varios partidos se han jugado sin VAR"

En charla con 'Blu Radio', para el programa 'Blog Deportivo', César Guzmán, presidente de Patriotas, manifestó su malestar respecto a la actual gestión de la Dimayor.

En primera instancia, habló sobre la reunión que se dio este lunes 29 de abril en Santa Marta por parte de la Dimayor, asegurando que, aunque tuvo ganas de asistir, los recientes hechos lo hicieron echarse para atrás. "Inicialmente, tenia la asamblea de Patriotas y se cruzaba con la asamblea de la Dimayor y tenía todo el interés de viajar a Santa Marta (a la asamblea de la Dimayor), después, en las horas de la tarde, pero luego de lo sucedido ayer, y después de las respuestas del presidente, pues le queda a uno un sinsabor y por supuesto que con las actuaciones que han venido sucediendo de tan mal manejo, mal haríamos nosotros asistiendo a esa reunión de Santa Marta a convalidar toda esa cantidad de equivocaciones y errores de parte de la administración", explicó en primera instancia.

"Realmente, estamos sumamente tristes de cómo se esta manejando el fútbol y sobre el desarrollo de la liga, porque realmente se está manejando como si fuera un campeonato de barrio de pueblo pequeño", decidió agregar.

A renglón seguido, decidió declarar que: "No sé de que será la próxima asamblea de la Dimayor. Sin embargo, hay situaciones absolutamente preocupantes, como que un partido de la liga se juegue y se lleve a cabo con condiciones diferentes y violando el equilibrio deportivo respecto a los otros clubes. No es posible, de ninguna manera, que se pueda jugar un partido sin el VAR cuando es parte de la esencia y es parte del reglamento y cuando el VAR es parte de un cuerpo arbitral y no se puede aterrizar un partido sin que esté completo, precisamente, el cuerpo arbitral, tal como ordena las reglas", con notable disgustó aseguró el presidente de Patriotas.

Acción de juego entre Patriotas y Deportivo Pasto, por la Liga BetPlay Foto: Deportivo Pasto

Sumado a ello, decidió dar más detalles, aclarando que: "Más tristes quedamos cuando al llamar al presidente, antes del partido, nos dice que es un pequeño defecto técnico que ya se iba a arreglar, cuando él ya había autorizado el inicio de un partido sin la herramienta del VAR y cuando después le preguntamos, nos dice que no pasa nada, que varios partidos se han jugado sin VAR y esa respuesta, en las palabras del presidente que utiliza él en las entrevistas con los medios de comunicación, podríamos decirlo, que es una respuesta estúpida y ridícula", declaró.

Finalmente, decidió aclarar que, para el inicio del próximo semestre, no se ha contemplado la salida del actual entrenador, Harold Rivera, pero que, seguramente, buscarán conseguirse los puntos para mantener la categoría. "Esperando a digerir esta situación porque el partido de ayer nos dejó consternados. Unos jugadores y un cuerpo técnico que no querían iniciar un partido sin el VAR y un partido sin esa herramienta, siendo un partido decisivo de un equipo que está luchando por el descenso y, curiosamente, es ese partido el único que no se juega con el VAR, entonces sobre eso no lo hemos pensado. No hemos pensado en cambiar de técnico. Continuamos en la lucha y esto es fútbol y seguimos trabajando siempre para conseguir los puntos para no descender".