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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Boyacá Chicó 1-4 Nacional

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Boyacá Chicó 1-4 Nacional

Este sábado, Nacional visitó La Independencia de Tunja para enfrentar a Boyacá Chicó en partido pendiente de la primera jornada de la Liga BetPlay II-2026. ¡Conozca cómo quedó la tabla!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Nacional se impuso a Boyacá Chicó en La Independencia de Tunja por la Liga II.
Nacional se impuso a Boyacá Chicó en La Independencia de Tunja por la Liga II.
Foto oficial de Nacional

Atlético Nacional consiguió una importante victoria de visitante este sábado tras superar 1-4 al Boyacá Chicó, en La Independencia de Tunja, en partido pendiente de la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026.

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El cuadro verde antioqueño se puso arriba en el marcador al minuto 16, gracias a una anotación de Emanuel Benítez, dándole tranquilidad al equipo dirigido por Lucas González.

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Pero tan pronto inició el segundo tiempo en tierras boyacenses, Edwin Cardona extendió la ventaja para el 'verdolaga' al minuto 49.

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Luego llegó el descuento para Chicó, que acortó distancias al 81' por la vía del penalti. Juan Carlos Díaz Mena ejecutó el lanzamiento para vencer a Franco Armani. El 1-2 se subió al tablero.

Nacional le ganó a Boyacá Chicó en Tunja por Liga II-2026.
Nacional le ganó a Boyacá Chicó en Tunja por Liga II-2026.
Foto oficial de Nacional

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Pero Nacional logró anotar dos tantos más en los últimos minutos de la contienda en La Independencia, siendo el autor de los goles Andrés Sarmiento.

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Por la tanto, Nacional ganó 1-4 y los tres enteros sumados le permitieron al verde de Antioquia llegar a los 23 puntos en la clasificación general, mientras que Boyacá Chicó se quedó en 12 unidades y con un ojo puesto en la tabla del descenso.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Boyacá Chicó 1-4 Nacional

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PosicionesEquiposPJGEPGFGCDGPuntos
1América de Cali138322591627
2Atlético Nacional1282225111426
3Deportivo Cali137422091125
4Bucaramanga1266021111024
5Medellín137242117423
6Millonarios145721912722
7Santa Fe126421912722
8Tolima145541716120
9Cúcuta135351619-318
10Once Caldas134451616016
11Águilas Doradas133731718-116
12Llaneros134271517-214
13Internacional142841620-414
14Alianza133371426-1212
15Boyacá Chicó133371123-1212
16Junior132561923-411
17Fortaleza131841419-511
18Jaguares122461422-810
19Deportivo Pereira13175818-1010
20Pasto12237918-99

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