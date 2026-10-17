Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Boyacá Chicó 1-4 Nacional

Atlético Nacional consiguió una importante victoria de visitante este sábado tras superar 1-4 al Boyacá Chicó, en La Independencia de Tunja, en partido pendiente de la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026.

El cuadro verde antioqueño se puso arriba en el marcador al minuto 16, gracias a una anotación de Emanuel Benítez, dándole tranquilidad al equipo dirigido por Lucas González.

Publicidad

Pero tan pronto inició el segundo tiempo en tierras boyacenses, Edwin Cardona extendió la ventaja para el 'verdolaga' al minuto 49.

Publicidad

Luego llegó el descuento para Chicó, que acortó distancias al 81' por la vía del penalti. Juan Carlos Díaz Mena ejecutó el lanzamiento para vencer a Franco Armani. El 1-2 se subió al tablero.



Nacional le ganó a Boyacá Chicó en Tunja por Liga II-2026. Foto oficial de Nacional

Pero Nacional logró anotar dos tantos más en los últimos minutos de la contienda en La Independencia, siendo el autor de los goles Andrés Sarmiento.

Publicidad

Por la tanto, Nacional ganó 1-4 y los tres enteros sumados le permitieron al verde de Antioquia llegar a los 23 puntos en la clasificación general, mientras que Boyacá Chicó se quedó en 12 unidades y con un ojo puesto en la tabla del descenso.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Boyacá Chicó 1-4 Nacional

Publicidad