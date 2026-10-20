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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla del descenso en la Liga Betplay II-2026 tras Pereira 2-0 Boyacá Chicó

Cómo quedó la tabla del descenso en la Liga Betplay II-2026 tras Pereira 2-0 Boyacá Chicó

No solamente la parte alta e intermedia de la tabla de posiciones de la Liga II se lleva las miradas, pues, con el correr de las fechas, también se le da un vistazo al descenso.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de oct, 2026
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Boyacá Chicó perdió con Pereira y se complicó en la tabla del descenso de la Liga BetPlay II-2026
Boyacá Chicó perdió con Pereira y se complicó en la tabla del descenso de la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Boyacá Chicó

En la tarde de este martes, en la cancha del estadio de Palmaseca, en el sector de Palmira, Deportivo Pereira tomó un aire en la Liga II 2026 del fútbol colombiano al derrotar por un 2-0 a Boyacá Chicó, en un compromiso que tenía su tinte de dramatismo e interés por el tema del descenso, de cara a la temporada 2027.

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Los goles de los 'matecañas' llegaron por intermedio de Jhon Largacha y Manuel Díaz, en los minutos 41 y 87, en un duelo en el que los ajedrezados terminaron en inferioridad numérica por las expulsiones del defensor Jhon Alomía y del extremo Yesus Cabrera, en los instantes finales cuando perdieron los estribos y terminaron yéndose de manera anticipada a las duchas.

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Con ese resultado adverso, Boyacá Chicó siguió dando pasos hacia atrás y son junto a Jaguares, los dos candidatos para irse a la B de cara al año que viene.

La formación del Deportivo Pereira frente a Águilas Doradas por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
La formación del Deportivo Pereira frente a Águilas Doradas por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

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Tabla del descenso de la Liga BetPlay II-2026

Pos.ClubPTSPJPROM
20Jaguares28320.875
19Boyacá Chicó981110.882
18Cúcuta35331.060
17Inter Bogotá1241121.107
16Alianza1231111.108
15Llaneros84731.150
14Pereira1301111.171
13Cali1361111.225
12Fortaleza1391111.252
11Águilas Doradas1391111.252
10Pasto1401101.272
9Once Caldas1721111.549
8Junior1791111.612
7Medellín1791111.612
6Millonarios1811121.616
5Bucaramanga1801101.636
4Santa Fe1861101.690
3América1911111.720
2Tolima1971121.758
1Atl. Nacional1951101.772
Cúcuta vs Nacional, partido válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-2
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