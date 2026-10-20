Cómo quedó la tabla del descenso en la Liga Betplay II-2026 tras Pereira 2-0 Boyacá Chicó

En la tarde de este martes, en la cancha del estadio de Palmaseca, en el sector de Palmira, Deportivo Pereira tomó un aire en la Liga II 2026 del fútbol colombiano al derrotar por un 2-0 a Boyacá Chicó, en un compromiso que tenía su tinte de dramatismo e interés por el tema del descenso, de cara a la temporada 2027.

Los goles de los 'matecañas' llegaron por intermedio de Jhon Largacha y Manuel Díaz, en los minutos 41 y 87, en un duelo en el que los ajedrezados terminaron en inferioridad numérica por las expulsiones del defensor Jhon Alomía y del extremo Yesus Cabrera, en los instantes finales cuando perdieron los estribos y terminaron yéndose de manera anticipada a las duchas.

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Con ese resultado adverso, Boyacá Chicó siguió dando pasos hacia atrás y son junto a Jaguares, los dos candidatos para irse a la B de cara al año que viene.

La formación del Deportivo Pereira frente a Águilas Doradas por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

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Tabla del descenso de la Liga BetPlay II-2026