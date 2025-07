Copa Colombia: Nacional, Santa Fe, América y Junior debutan hoy; horarios confirmados

La Copa Colombia empieza a contar con la participación de los elencos más importantes del país con 5 contiendas programadas para el martes 29 de julio, día en el que los de primera división serán locales frente a los de segunda.

En primer turno, a las 6:00 de la tarde, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe recibirán a Cúcuta Deportivo e Inter Palmira, respectivamente.

A las 7:30 p. m., Junior de Barranquilla y Deportes Tolima enfrentarán, en su orden, a Inter Palmira y Atlético Huila. Mientras que a las 8:20 de la noche se bajará la cartelera con el choque entre América de Cali y Tigres.

Esta instancia, denominada 'playoffs', se desarrolla en contiendas de ida y vuelta, tras las cuales se conocerán los equipos que avanzarán a octavos de final.

Publicidad

Resta esperar si en cancha aparecerá lo mejor de cada nómina, pues cada elenco tiene objetivos puntuales en el campeonato colombiano.



Nacional, Santa Fe, América y Junior debutan en Copa Colombia 2025

Acá, la programación para los encuentros de ida y vuelta:

Martes 29 de julio

6:00 p. m.: Nacional vs. Cúcuta (vuelta: agosto 5)

6:00 p. m.: Santa Fe vs. Inter Palmira (vuelta: agosto 5)

7:30 p. m.: Junior vs. Huila (vuelta: agosto 6)

7:30 p. m.: Tolima vs. Real Cundinamarca (vuelta: agosto 13)

8:20 p. m.: América vs. Tigres (vuelta: agosto 5)

Miércoles 30 de julio

7:30n p. m.: Once Caldas vs Patriotas (vuelta: agosto 6)

Jueves 31 de julio

6:00 p. m.: Medellín vs. Jaguares (vuelta: agosto 7)

8:10 p. m.: Millonarios vs. Real Cartagena (vuelta: agosto 26)

Publicidad

Los ganadores avanzarán a octavos de final, instancia en la que ya están Fortaleza, Alianza, Pereira, Envigado, Bucaramanga, Atlético FC, Quindío y Pasto.

Estos serán los cruces en octavos de final:

- Fortaleza vs. Medellín o Jaguares

- Alianza vs. Santa Fe o Inter Palmira

- Pereira vs. Tolima o Real Cundinamarca

- Envigado vs. Millonarios o Real Cartagena

- Bucaramanga vs. América o Tigres

- Atlético FC vs. Junior o Huila

- Quindío vs. Nacional o Cúcuta

- Pasto vs. Once Caldas o Patriotas