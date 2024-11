¿Copia entre Santa Fe y Millonarios antes del clásico? Información se habría filtrado

Independiente Santa Fe recibirá a Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá en cumplimiento de la segunda fecha del cuadrangular A de la Liga Betplay, duelo en el que los rojos están obligados a ganar para salir del fondo de la tabla de posiciones y en el que los azules necesitan los puntos para llegar a la parte alta de la clasificación.

De hecho, los ‘Leones’ llegan heridos si se tiene en cuenta que fueron goleados 5-0 por Atlético Nacional en la jornada anterior, mientras que los dirigidos por Alberto Gamero arriban con el pecho inflado luego del triunfo 2-1(con gol de Falcao García) sobre el Deportico Pasto en el inicio del grupo.

Sin embargo, la realidad de unos y otros no evita que en ciertos aspectos estén equiparados y que casi no tengan diferencias, como se pudo apreciar en la antesala de la contienda que tendrá al ‘Expreso’ actuando en condición de local y con todo el estadio a disposición de su hinchada, ya que no hubo venta de entradas para la afición visitante.

¿Copia entre Santa Fe y Millonarios antes del clásico capitalino?

La coincidencia se pudo ver en los medios digitales que utiliza cada club para comunicarse con sus seguidores, pues ambos bandos difundieron piezas gráficas similares, por no decir idénticas, para promocionar el partido.

Se trató de respectivos afiches con la imagen de 3 jugadores (2 en tamaño grande de fondo y la silueta de uno más pequeño en la parte frontal), con los datos del encuentro en una de las esquinas inferiores, los escudos de los 2 equipos y las frases: "Vamos, Independiente Santa Fe" y "vamos, Millonarios".

Hoy con GARRA, FE y mucho CORAZÓN ❤️.



¡𝙑𝙖𝙢𝙤𝙨 𝙄𝙣𝙙𝙚𝙥𝙚𝙣𝙙𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙎𝙖𝙣𝙩𝙖 𝙁𝙚 🇮🇩! pic.twitter.com/1E8KQAAshh — Independiente Santa Fe (@SantaFe) November 26, 2024

¡TODOS CON LA AZUL PUESTA! 🤩⚽️💙🔥 ¡HOY JUEGA MILLONARIOS!



🏟️⏱️ El balón rodará a las 8:00pm en El Campín para una nueva edición del Clásico Capitalino.



¡VAMOS TODOS UNIDOS! 🙌Ⓜ️🔝 ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/bRzxK0OV3c — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 26, 2024

Pero las coincidencias no pararon ahí, ya que la hora de publicación fue prácticamente la misma si se tiene en cuenta que Santa Fe emitió su trino a las 8:26 de la mañana y Millonarios, a las 8:48 a. m.

Lo cierto es que no se supo si alguien conoció el diseño implementado por su rival y lo quiso emular, si se filtró la idea de un departamento creativo a otro o si fue una casualidad.

Lo cierto es que el clásico empezó empatado desde las redes sociales y que el balón será el encargado de poner a cada uno en su lugar.