¿Cuál es el sueldo de Néyser Villarreal en Millonarios y cuánto le ofrece un club de Brasil?

Los goles valen oro. Y por eso un nombre que viene sonando en el ambiente en las últimas semanas, no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional, es el de Néyser Villarreal, quien se convirtió en el máximo artillero de la Selección Colombia Sub-20 y del Sudamericano de Venezuela con ocho anotaciones.

Es por eso que en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron del atacante y de las posibilidades que han surgido en las últimas horas de marcharse al fútbol internacional, justo en el momento en el que se mencionó que su contrato con Millonarios rige hasta el mes de noviembre de este 2025.

"Voy acá a compartir lo que supe del caso Néyser. El viernes en la noche me dijeron "no vamos a pasar por Millonarios". El jugador va a quedar libre en el mes de junio. Sin embargo, en las averiguaciones que hicimos me dicen que hay una oferta de un gigante de Brasil, que quiere ya al jugador, que quieren sentarse a hablar con Millonarios, que pide una cifra de 5 millones de dólares Millonarios tiene un pedacito de tiempo de tres meses y medio para hacer una negociación", contó inicialmente Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol.

El jugador de Millonarios marcó el primer tanto de Colombia en el Sudamericano Sub-20 Conmebol

Pero además de eso, Hernández Bonnet reveló el salario que tiene el número '23' del seleccionado colombiano en el equipo 'embajador' y lo que le ofrrecerían en el pretendiente brasileño. "(Néyser) se gana menos de seis millones de pesos en Millonarios y la propuesta que tienen es de 20 mil dólares (mensuales). Eso es lo que le han ofrecido para empezar", informó.

Cabe indicar que la periodista Marina Granziera, en el mismo espacio, hizo su aporte y precisó que "fui a averiguar con fuentes en Brasil y me dieron el nombre de un equipo, que mantenemos en reserva, y que el precio que le pusieron es muy caro, pero están negociando. El equipo en mención es de Río de Janeiro".

De otra parte, medios de Inglaterra comenzaron a darle trascendencia a Villarreal, como quiera que Liverpool también habría mostrado interés por el goleador colombiano.