César Farías: "Yo vengo a rueda de prensa porque me toca, preferiría quedarme con mis jugadores"

Junior sacó oro en el estadio La Libertad, puesto que iba perdiendo 3-1 y logró igualar 3-3 con Deportivo Pasto para mantenerse como líder de la Liga Betlay I-2025. Luego del partido, el DT del 'tiburón', César Farías, acudió a la rueda de prensa y si bien no se enojó, sí se mostró incomodo con una pregunta.

De entrada, el estratega venezolano enfatizó sobre su estado de ánimo, tras el empate. "En el fútbol, los entrenadores se deben ir satisfechos, porque si no, se conforman. Pero después estamos felices; sabemos lo que vale este empate, lo que venimos generando y lo que estamos construyendo", expresó con una sonrisa en el rostro.

Luego, Farías dijo no estar de acuerdo con 'bajarle la caña' a los goles del Pasto. "Yo respeto su opinión, pero vacíos no fueron. Los goles se dieron en dos córneres y en un mano a mano que nos ganaron", analizó de manera puntual.

Por último, una pregunta generó incomodidad en el exAmérica. Le consultaron sobre si se siente muy firme en su cargo como entrenador por los resultados de las últimas fechas. "Una cosa es el imaginario colectivo, las fábulas, los shows. Yo me reúno casi a diario con varios miembros de la familia Char y no recibo sino palabras de aliento y de credibilidad hacia mí. Solo hemos perdido un partido, y lo que estamos haciendo no es fácil. Se trata de seguir trabajando y tener los pies sobre la tierra", contó sobre su relación dentro de las arcas del club.

Por último, Farías dejó en claro que se queda con el sentimiento de la gente y no con rumores. "Esta semana, en especial, sentí el apoyo de la gente, viendo que ganamos partidos difíciles y remontando. Yo, la verdad, vengo obligado a la rueda de prensa porque me toca. A mí me gusta más estar allá, viendo cómo se motivan mis jugadores", concluyó.