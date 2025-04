Ousmane Dembélé no para de enviarle indirectas al Barcelona: "En el PSG sí me divierto"

Ousmane Dembélé ha cambiado de dimensión en el París Saint-Germain, convertido en un goleador, y en vísperas de la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Aston Villa asegura que es el equipo en el que más se divierte.

"No sé si el mejor, porque he jugado en equipos muy buenos, como el Barça de Messi, que para mí es el mejor jugador de todos los tiempos, pero sí en el que más me divierto", afirmó el futbolista de 27 años en la rueda de prensa previa al duelo contra los de Birmingham.

Ousmane Dembelé, jugador francés en su paso por el Barcelona. Getty Images.

El atacante aseguró que ha cambiado muchas cosas en su "vida personal" que le han evitado muchas lesiones y le permiten estar "en un momento óptimo en el plano físico", aunque reconoció que sigue sin gustarle el trabajo físico.

Dembélé indicó que aunque su nombre suena como uno de los candidatos al Balón de Oro, solo piensa en los títulos colectivos que pueda ganar con el PSG y reconoció que sería "excepcional" alzar la Liga de Campeones.

Contra el Aston Villa, se espera un rival que les presione mucho, pero aseguró que saldrán a ganar el partido sin especular con la victoria que consiguieron la pasada semana en el Parque de los Príncipes (3-1).

"En este equipo defendemos y atacamos todos. El entrenador nos exige defender a los atacantes y nos dice que si no lo hacemos perderemos la titularidad", señaló.

Agregó que uno de sus puntos fuertes es que no bajan los brazos en ningún momento, siguiendo también consignas del técnico: "Nos dice que hay que creer hasta el final y eso ha marcado la personalidad del equipo, desde el más joven al más veterano, no damos nada por perdido hasta el final".