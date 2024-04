¿Cuánto fue el dinero que ofrecieron los apostadores ilegales a jugadores del Unión Magdalena?

Desde la semana pasada en el espacio 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', se reveló una noticia relacionada con la separación de ocho futbolistas del plantel profesional de Unión Magdalena,por investigaciones relacionadas con apuestas ilegales e intentos de sobornos en el balompié profesional colombiano.

Y en ese orden de ideas, en el medio de Santa Marta ‘Bahía linda radio’ realizaron unas entrevistas con jugadores de los 'bananeros', que protegieron su identidad y que hicieron revelaciones de lo sucedido en la presente temporada e igualmente en el 2023.

Además de eso se habló de los nombres propios de los involucrados e incluso de montos que estaban sobre la mesa para las supuestas apuestas y entrar en el arreglo de los partidos.

Así, se mencionó a Alain Guerrero y Daiver Vega entre los que estarían estableciendo los nexos y tratando de sumar a sus compañeros a los arreglos de los compromiso del fútbol de nuestro país.

"Volviendo al tema con Vega, le comentó que había entre 15 y 20 millones para ir perdiendo 2-1 en el primer tiempo con Cúcuta, a lo que el jugador X se negó rotundamente. Vega le mencionó que si no hacen los trabajos (apuestas) no pasa nada, que se hace desde hace rato, y que hay que trabajar en algunos partidos y no en todos", indicó uno de los entrevistados por el medio de la capital del departamento del Magdalena.

"Desde el segundo partido, semana previa al partido con Llaneros, Daiver Vega lo invita a su casa a comer y no fue, y al día siguiente en el entrenamiento lo llama aparte a preguntarle que cómo estaba de plata, que iban a hacer un trabajo para dejar hacer un gol en el primer tiempo, a lo que rotundamente le dice que él no se mete en esas cosas y que no cuente con él para eso", se agregó en medio de los testimonios.

Pero los episodios no han sido exclusivamente de este año, sino que vienen de tiempo atrás, según lo dicho por los denunciantes de las irregularidades, que inquietan a propios y extraños en nuestro fútbol. "Sobre hechos del 2023 mencionados por Vega, menciona que éste le manifestó que el partido con el Cali hubo trabajo de apuestas y con eso fue que lograron suplir económicamente la demora de pagos que tuvo el club en ese momento".

Así las cosas, se espera que las investigaciones sobre este espinoso tema avancen y que se pueda dar certeza al respecto, como quiera que no es la primera vez que salen a la luz este tipo de inconvenientes que van en contra del juego limpio en nuestros estadios.