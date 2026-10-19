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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Liga BetPlay

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Liga BetPlay

Este martes, el estadio General Santander recibe el duelo entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional, válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de oct, 2026
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Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional se enfrentan en la fecha 15 de la Liga II-2026.
Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional se enfrentan en la fecha 15 de la Liga II-2026.
Fotos oficiales de Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

El estadio General Santander abre sus puertas para albergar el compromiso de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026 entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional. Será un duelo crucial para 'motilones' y 'verdolagas' en sus aspiraciones en el campeonato.

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Por un lado, el cuadro nortesantandereano busca consolidar su racha positiva tras cosechar victorias clave en sus últimas salidas, sumando 18 unidades que lo mantienen en la pelea directa por ingresar al grupo de los ocho clasificados.

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Mientras que el elenco verde paisa se ubica en la segunda casilla de la general con 26 enteros y busca una victoria en suelo fronterizo que lo consolide en la cima y asegure virtualmente su presencia en los cuadrangulares finales.

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Regreso especial: James Rodríguez vuelve a la titular de Nacional en su tierra natal

James Rodríguez en Nacional vs. Junior de Barranquilla por la Liga BetPlay II-2026.
James Rodríguez en Nacional vs. Junior de Barranquilla por la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

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El compromiso entre Cúcuta y Nacional marcará un ingrediente especial con el probable retorno de James Rodríguez al once titular del conjunto 'verdolaga' en la ciudad que lo vio nacer en 1991.

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El mediocampista no sumó minutos en el reciente triunfo frente al Boyacá Chicó, en Tunja, debido a la política de gestión del cuerpo técnico encabezado por Lucas González.

"Es imposible que todos los minutos los jueguen los mismos jugadores, tenemos que ir alternando para intentar poner el mejor equipo en el siguiente partido. El análisis en general es positivo; al fin y al cabo vienes aquí, haces cuatro goles y encajas uno que se pudo haber evitado", esas fueron las palabras del DT de Nacional luego del duelo contra los 'ajedrezados'.

La formación titular de Atlético Nacional en su visita a Boyacá Chicó.
La formación titular de Atlético Nacional en su visita a Boyacá Chicó.
Foto: Colprensa

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Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Liga BetPlay:

  • Día: martes 20 de octubre del 2026.
  • Jornada: fecha 15 de la Liga II.
  • Hora: 6:30 de la tarde.
  • Estadio: General Santander (Cúcuta).
  • Transmisión por TV: Win
  • ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos, polémicas y más. Además de la tabla de posiciones tras el juego y las reacciones de los protagonistas, para que se agende y no se pierda nada.

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