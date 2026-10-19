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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Es un nuevo Jhon Durán?; en Portugal están “sorprendidos” con sus declaraciones en Benfica

¿Es un nuevo Jhon Durán?; en Portugal están “sorprendidos” con sus declaraciones en Benfica

El delantero colombiano Jhon Durán viene de anotar un doblete en el partido de Europa League contra el Celtic, pero lo que más destacan es que está mostrando tranquilidad y compromiso.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de oct, 2026
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Jhon Durán Benfica
Jhon Durán celebra gol en el Benfica
Benfica Oficial

Jhon Durán muestra un nuevo semblante, más tranquilo, más disciplinado, y en Portugal no ha pasado desapercibido su buena actitud, que lo está respaldando además con goles, en especial por el buen doblete que consiguió el pasado jueves en el 4-1 del Benfica sobre el Celtic.

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Por eso, el buen momento colectivo del elenco de las 'águilas' se debería también a la armonía que se ve reflajada entre todos los jugadores buscando el objetivo de ser campeones y luchas en todos los torneos, y el ejemplo claro de eso es lo que está pasando con el joven delantero colombiano.

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Por eso, en el diario 'A Bola', mencionaron que "esta unidad quedó patente en varios momentos de la temporada, siendo el ejemplo más reciente el de Jhon Durán. El delantero marcó dos goles en la victoria del Benfica por 4-1 sobre el Celtic en un partido de la Europa League, pero a pesar de ser uno de los jugadores clave del encuentro, sigue a la sombra de Vangelis Pavlidis, máximo goleador de las Águilas, que suma 15 goles en 15 partidos esta temporada".

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Ya especialmente sobre el presente del antioqueño, resaltaron que "cedido por el Al Nassr, es conocido por su carácter exigente, tanto dentro como fuera del campo, pero sorprendió con las declaraciones que hizo tras el partido contra Escocia", en las que dejó claro que es la alternativa en el ataque, y no tiene problema con eso.

"Lo doy todo para ayudar a mi equipo, pero todos saben que Pavlidis es el número uno. Se lo merece todo, ha jugado más que yo, yo apenas estoy llegando, pero en los minutos que juego intento darlo todo por el equipo", fueron las palabras de Jhon Durán que sorprendieron a propios y extraños, mostrándose comprometido con el Benfica, y asumiendo el rol que tiene actualmente.

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Y en Portugal no dudaron en mencionar lo importante que viene siendo el técnico del equipo de las 'águilas', Marco Silva, quien "también solo tiene elogios para el delantero: "Durán ha hecho lo necesario para jugar, pero se enfrenta a un delantero en gran forma", destacó el técnico del Benfica . Aun así, Jhon Durán ya ha marcado cuatro goles en 412 minutos, repartidos en 14 partidos, solo tres de ellos como titular, lo que lo convierte en el cuarto máximo goleador de la plantilla, por detrás de Rafa con cinco goles, Prestianni con ocho y Pavlidis con 15".

Jhon Durán, delantero colombiano de Benfica, celebra un gol en la Europa League
Jhon Durán, delantero colombiano de Benfica, celebra un gol en la Europa League
Getty Images

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Así las cosas, el colombiano muestra otro semblante en Benfica, con disciplina y tranquilidad, y queriendo de a poco responder a la confianza a punta de goles, lo que lo hará tener más minutos, y de paso, acercarse nuevamente a la Selección Colombia.

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