Daniel Cataño, 'quebrado' por una nueva lesión con Millonarios: "Me siento frustrado"

El pasado miércoles 26 de septiembre, Millonarios igualó 0-0 con Jaguares , por el duelo correspondiente a la undécima jornada de la Liga BetPlay II-2024. No obstante, más allá del sinsabor que generó la igualdad, en el entorno ‘embajador’ hay preocupación, especialmente por el estado deDaniel Cataño , quien tuvo que salir del terreno de juego por molestias físicas.

Y justamente, para analizar lo que fue el dolor que sintió dentro del campo y que le impidió continuar en el Juego, el mismo mediocampista de 32 años tomó la palabra y se refirió a las sensaciones que le dejó esta nueva lesión.

"Me siento un poco frustrado porque todos no queremos pasar por esto y menos después de ya prácticamente una lesión. Tener que volver a vivir algo así, como que se queda uno con ese sinsabor, pero confiando en Dios de que todo salga bien, que las imágenes y exámenes que se tomen sean positivos para nosotros y que sea el menor tiempo posible”, indicó de entrada Daniel Cataño en zona mixta.

No obstante, el jugador ‘albiazul’ también se mostró positivo, ya que prevé será una lesión de un grado bajo, por lo que su tiempo de regreso no será mucho y, pensando en el tramo final de la Liga, no habrá inconveniente para decir presente con Millonarios: “En el momento de la lesión fue raro porque cuando iba cayendo como que el pie me hace como un movimiento y golpea contra la cancha, y en ese momento siento que se me aprieta como el aductor y digamos que es una buena sensación que tenemos entre todo lo que pasó y la tristeza, eso es que es como lo que más nos anima, que esperemos sea una contractura para que no sea muy largo el tema de la recuperación”.

*Otras declaraciones de Daniel Cataño:

¿Cómo analiza el presente del equipo?

“Estamos bien, obviamente no conseguimos el resultado que queríamos, que era ganar, pero sabemos que estamos en la lucha todavía, que no va a ser fácil, que nos quedan partidos por jugar y que hay que cambiar al chip y pensar en el sábado porque tenemos que tratar de sumar tres puntos que nos acerquen al objetivo”.

Juan José Ramírez...

“’Chocolo’ es un crack, para nosotros él es un jugador muy importante, sabemos lo que nos puede dar, obviamente llega a un equipo donde hay tantos jugadores, donde armamos una nómina bien competitiva, entonces eso le va a servir mucho a él para prepararse, para reinventarse, para saber que tiene que trabajar más duro porque tenemos un gran grupo y cualquiera acá puede jugar, pero estamos muy contentos de que él haya venido, que haya tenido la oportunidad de ser convocado, de entrar, de haberlo hecho en la manera en la que lo hizo y seguramente si sigue así nos va a ayudar mucho y nos va a dar muchas alegrías porque juega muy bien al fútbol”.