Daniel Cataño y sus explicaciones matemáticas de la eliminación de Millonarios de la final

En la noche de este domingo 8 de diciembre Millonarios pasó de estar prácticamente clasificado a la gran final del fútbol colombiano a ver cómo sus posibilidades de la estrella navideña se veían esfumadas por su falta de eficacia de cara al arco, dándole paso a Atlético Nacional , que goleó a Independiente Santa Fe , en el estadio Nemesio Camacho El Campín, para ingresar a la gran final, superando por un solo punto a los dirigidos por el samario Alberto Gamero.

'Millos' visitó el estadio La Libertado de Pasto, igualando sin goles contra Deportivo Pasto, alcanzando las 12 unidades en el grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay 2024-II, ocupando la segunda casilla tras la victoria Nacional. Con respecto a la falta de efectividad, la mala suerte de la escuadra azul y las matemáticas que lo sacaron de la gran final, el '10' de los 'embajadores', Daniel Cataño , dio la cara en zona mixta.

Al ser cuestionado sobre un balance general de la campaña de Millonarios, Cataño dejó claro que "Aunque no se alcanzaron los objetivos que se plantearon", está orgulloso del trabajo hecho y ya piensa en la próxima temporada.

"A mí la vida, y sobre todo Dios, siempre me ha enseñado a ser agradecido, porque todas estas cosas que pasan le sirven a uno para crecer, para reponerse y para volverse a levantar más fuerte. Todo depende del lado en que lo veas o de cómo lo vea cada quien. Yo lo veo como una lección más de vida, un aprendizaje más para seguir adelante y volver a levantarse, porque todavía queda mucho por recorrer".

Hay que recordar que el '10' de Millonarios no pudo demostrar su mejor nivel en la parte final del campeonato debido a una lesión muscular que lo acompañó durante gran parte de las fechas finales del 'todos contra todos'.

Daniel Cataño festejo el gol que le marcó a Patriotas, en la Liga Betplay II-2024. Foto: @MillosFCOficial

"Después de la lesión no tuve mucho tiempo de ponerme a tope. La verdad, di todo lo mejor, lo que tenía, y no se logró. Traté de ayudar lo que más se pudo. Ahora hay que preparar nuestro cuerpo porque se viene otro año bien especial y tenemos que afrontarlo así", afirmó el mediocampista en la zona mixta.

El experimentado jugador también se refirió a las enseñanzas que le deja este semestre, haciendo énfasis en que cada temporada es diferente, entendiendo que en esta ocasión, ni con 12 unidades alcanzaron la gran final.

"Sabemos que el semestre pasado no alcanzó con 8 puntos y este no alcanzó con 12. Entonces, esas son las cosas que tenemos que aprender y ojalá nos sirva a todos. Yo sé que la gente estaba ilusionada. Nos duele por la hinchada, porque también nuestras familias hacen parte de esto, pero son cosas que no podemos cambiar, sino que tenemos que aprender y tirar para adelante", detalló.

Falcao García, capitán de Millonarios, en una opción de gol contra Pasto, en la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

Por último, y alejándose de las excusas, Cataño se refirió a las pérdidas de tiempo de sus rivales en los partidos, diciendo: "Si queremos ser objetivos y sensatos, nosotros tuvimos muchas oportunidades de gol que pudimos haber concretado. Y no hablo solamente del partido de hoy; hablo contra Santa Fe, donde por ejemplo yo tuve varias. Contra Nacional tuvimos para liquidarlos en el Atanasio".

"Echarle la culpa a la pérdida de tiempo es una excusa para protegernos. Es simplemente aceptar las críticas; vamos a aceptarlas porque este es nuestro trabajo, a esto nos debemos. Que hubiéramos podido hacer otras cosas? Sí. Hoy también tuvimos para hacerlo y no pudimos", finalizó.