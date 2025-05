Daniel Torres y su grave denuncia, por lo vivido en partido de Santa Fe contra Llaneros

Independiente Santa Fe se reencontró con la victoria en la Liga BetPlay I-2025. Después de cuatro partidos, donde perdió frente a Medellín y La Equidad, y empató contra Pasto y Boyacá Chicó, el 'león' ganó. El miércoles 30 de abril, derrotó 0-1 a Llaneros, con gol de Daniel Torres, quien habló en rueda de prensa y dejó unas declaraciones que dieron de qué hablar.

"Ganamos, pero no por nuestra hinchada. Lastimosamente, no fue por ellos. Queremos su apoyo, sabemos que están molestos, pero requerimos de su apoyo. Hay momentos para manifestar el disgusto, pero no es ni previo ni durante un partido", afirmó. Dichas palabras no fueron bien recibidas por los aficionados 'cardenales' y lo criticaron en redes sociales.

El mensaje de Daniel Torres tuvo tanto impacto y alcance que se vio en la necesidad de pronunciarse en su cuenta oficial de Instagram. Allí, en sus historias, pidió que "no tergiversen sus declaraciones", que las escuchen claramente y, de paso, envió un mensaje de unidad para salir adelante de esta situación, a falta de pocas fechas en el 'todos contra todos'.

"No tergiversen mi declaración, no la saquen de contexto, no dejen que otros saquen conclusiones por ustedes. Busquen y escuchen toda mi respuesta. Mi llamado es a la unidad, a saber elegir el momento y forma de hacerse sentir y escuchar", escribió de entrada. Sin embargo, lo fue único y realizó una grave denuncia sobre lo que vivió previo al compromiso.

"No esperen que me calle o mienta después de lo que vivimos a la llegada del bus al estadio Rey Pelé. Donde nos rodearon y empezaron a golpear el bus, las ventanas y también insultarnos. Lanzaron una botella a la ventana donde iba uno de mis compañeros que si llega a romper la ventana, otra historia estaríamos contando", añadió el referente de Santa Fe.

Eso sí, no metió a todos en el mismo costal. "Somos conscientes de que los que hacen esto no son todos, y que no es justo ni bueno generalizar. Pero aunque sean unos cuantos, nos termina involucrando a todos. Mi pronunciamiento de ayer no es por una falta de acompañamiento, ayer prácticamente el Rey Pelé, lo llenamos nosotros. No se trata de ello", dijo.

"Cuando he tenido que reconocer lo influyentes que ustedes han sido para nosotros, lo he hecho. Pero reitero lo dicho en mi respuesta de ayer; 'Hay momentos y formas, no es ni previo a un partido, ni durante un partido'. Todos queremos lo mismo; todos amamos lo mismo. Juntos es la forma y juntos caminemos el camino", sentenció Daniel Torres.