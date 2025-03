David González dio reporte médico del estado de Stiven Vega tras la victoria de Millonarios

Luego de la victoria 2-0 de Millonarios frente a Santa Fe, en lo que fue el 'clásico capitalino' 320 en la historia, los dirigidos por David González volvieron al camino del triunfo, pero perdieron una ficha importante como lo fue Stiven Vega .

El mediocampista del cuadro 'embajador' sufrió un fuerte golpe por parte de Santiago Mosquera, cerca de la media hora de juego (28'), donde las cámaras de la transmisión pudieron captar el fuerte momento golpe que sufrió el jugador y que tuvo que salir en camilla del campo de juego.

El futbolista que ya sufrió rotura de ligamentos cruzados aproximadamente año y medio, poco a poco volvió a ponerse al máximo en su punto físico para ganar la titular nuevamente, pero un inesperado golpe, preocupó nuevamente a la hinchada de Millonarios .

El técnico David González fue consultado en rueda de prensa por el estado del canterano del cuadro 'albiazul', donde aseguró que las próximas horas serán cruciales para definir lo sucedido con Stiven Vega.

"Definitivamente fue un golpe muy fuerte, lo que el medico nos dice que habrá que hacerle exámenes, unos rayos x para descartar un problema oseo, pero fue fuerte, ya con eso esperamos que no sucede, en verdad fue bastante fuerte, pero hasta que se le hagan los exámenes pertinentes sabremos que sucede con el jugador", explicó el entrenador.

A falta de oficializar cuanto tiempo estará el jugador fuera de los terrenos de juego, se le suma a las lesiones de Mackalister Silva, Daniel Cataño, Falcao García, Jader Valencia, y el más reciente Santiago Giordana, previo al al partido frente a los 'cardenales'

Jugadores de Millonarios, en el partido contra Santa Fe, por la Liga BetPlay I-2025 Twitter de Millonarios

Por otro lado, David González podrá contar para el siguiente compromiso con Juan Pablo Vargas, que llega de jugar con su selección, y Jovani Welch, que ya se entrena con sus compañeros, luego de estar fuera de la canchas más de seis meses debido una lesión.

Otras declaraciones de los protagonistas:



“Fue algo anhelado desde el principio que llegué a la institución. Cada gota de sudor, cada lágrima y cada mal momento, ha sido un agradecimiento. Muy contento”. Luis Marimón, autor del primer gol del partido.

"No era un ambiente fácil el de hoy, les dije que no podían dejarse ganar por el ambiente y estoy impresionado por ellos, me llena de orgullo como compañero ver como se juegan estos partidos": Andrés Llinás, jugador que llegó a 200 partidos oficiales con Millonarios.

El defensor continuo diciendo "Los árbitros se equivocan de lado y lado, no podemos decir que solo es en contra de nosotros ni meternos eso en la cabeza. Millonarios tiene que poder contra todo. La ley es la ley y toca respetarla", concluyó.