David González, encantando con la hinchada de Millonarios: dedicó varios elogios

David González asumió un nuevo reto. Este sábado 4 de enero, fue presentado como director técnico de Millonarios , que será su tercer club en su faceta de entrenador. Recordemos que su debut fue en Independiente Medellín , con el que llegó a una final, y, posteriormente, tomó las riendas de Deportes Tolima , alcanzando otra final. En ambas fue subcampeón.

Ahora, espera llevar al cuadro 'embajador' a lo más alto, a nivel nacional y continental, y para ello tiene claro que hay un factor determinante. En sus primeras declaraciones, siendo estratega del 'azul capitalino', habló de la hinchada, a la que 'bañó' en elogios. Allí, no se guardó ni una sola palabra positiva y hasta afirmó que "es la mejor y más grande del país".

"Lo primero es que siempre consideré espectacular ver un estadio lleno, sea cual sea el partido, ver el apoyo es lindo. Me tocó sufrirlo como jugador, me tocó sufrirlo como técnico en algunos momentos, y el mensaje es ese, que no cambien y que sigan siendo esa gran hinchada, la mejor del país", dijo de entrada. Y es que se mostró encantado con los seguidores.

"Será clave que nos estén apoyando y acompañando, y de nuestra parte, desde el campo les vamos a compensar por todo ese amor y responder con triunfos, con títulos, con alegrías y tratando de hacer historia juntos", sentenció al respecto, en entrevista con el canal oficial de Millonarios. Recordemos que llega a ocupar el lugar del entrenador Alberto Gamero.

David González, nuevo técnico de Millonarios. Foto: Instagram oficial de Millonarios

Primeras palabras de David González como entrenador de Millonarios

🎙️📹Ⓜ️ Estas fueron las primeras palabras de nuestro Director Técnico, David González, con la azul puesta. pic.twitter.com/L6Z18cu8mR — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 4, 2025

¿Quiénes acompañarán a David González, en el cuerpo técnico de Millonarios?

El entrenador estará acompañado de su cuerpo técnico, que está conformado por: Alexander Becerra (Asistente Técnico), Carlos Giraldo, quien fue el técnico de nuestro equipo Sub-20 (Segundo Asistente Técnico), Nicolás Ramírez (Preparador Físico) y Eduardo Niño (Preparador de Arqueros).